Hé lộ nguyên nhân phượt thủ tử vong ở cung đường đẹp nhất Việt Nam

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 19:35 PM (GMT+7)

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Tổ công tác Công an tỉnh đã tiếp cận được hiện trường khu vực phượt thủ gặp nạn ở thác Lao Phào, tử vong.

Nhóm tìm kiếm phượt thủ mất tích khu vực thác Lao Phào

Chiều 21.5, đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Tổ công tác Công an tỉnh cùng các đơn vị liên quan đã tiếp cận được hiện trường khu vực phượt thủ Thi An Kiện gặp nạn.

Theo đó, thi thể phượt thủ Thi An Kiệt được tìm thấy ở tầng thứ 4 của thác Lao Phào (xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) vào chiều 20.5.

Đại tá Phạm Thật cho biết, đến 17h30 ngày 21.5, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận được tử thi vì vị trí phát hiện thi thể là vùng nước dưới vực sâu, việc tiếp cận và đưa nạn nhân lên gặp rất nhiều khó khăn.

“Địa hình rất hiểm trở, rất khó để tiếp cận tử thi nên anh em trong tổ công tác đang nỗ lực để tiếp cận, đưa tử thi ra ngoài sau khi đã có kết quả khám nghiệm hiện trường xung quanh, đại tá Phạm Thật nói.

Dựa vào kết quả khám nghiệm hiện trường xung quanh, cũng như nghiên cứu về đoàn phượt mà anh Kiện tham gia, người thân và các mối quan hệ khác, công an xác định anh Kiện cùng nhóm phượt của mình đi phượt Tà Năng - Phan Dũng (Lâm Đồng - Bình Thuận) khi đến 1 ngã ba thì bị lạc.

Theo đại tá Thật, nạn nhân tử vong do ngã từ độ cao xuống nước, thi thể biến dạng do nằm lâu dưới nước, thời gian tử vong khoảng 1 tuần trước đó.

Trước đó, nhóm du khách gồm 7 người trong đó có anh Kiện xuất phát từ tỉnh Lâm Đông, chinh phục cung đường Tà Năng - Phan Dũng (Lâm Đồng - Bình Thuận) từ ngày 11.5.

Nhóm di chuyển được 1 ngày thì anh Kiện mất tích. Bạn bè cùng lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm nạn nhân nhưng không có kết quả. Đến chiều tối 20.5, nhóm tìm kiếm phát hiện thi thể anh Kiện ở khu vực thác Lao Phào.

Tà Năng-Phan Dũng được ví là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam thu hút các phượt thủ và những người đam mê du lịch bụi khắp đất nước.

Cung đường này dài 55 km xuyên rừng đi qua ba tỉnh Lâm Đồng - Ninh Thuận - Bình Thuận, ngoài vẻ đẹp hiếm thấy còn ẩn chứa rất nhiều hiểm nguy như vực sâu, rắn rết, sông suối không thể lường trước được. Chính quyền địa phương cũng từng cảnh báo nhiều mối nguy hiểm ở cung đường này.