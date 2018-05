Thông tin mới nhất vụ phát hiện thi thể nghi của phượt thủ mất tích

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 11:50 AM (GMT+7)

Cơ quan chức năng đang trên đường đến khu vực thác Lao Phào, nơi các nhóm tìm kiếm phát hiện thi thể nghi của phượt thủ mất tích 8 ngày trước đó.

Anh Kiện trước khi bị lạc tại cung đường phượt Tà Năng-Phan Dũng (ảnh: PLO)

Sáng 21.5, Tổ công tác Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an huyện Tuy Phong và các đơn vị chức năng đang trên đường vào khu vực thác Lao Phào (xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong), nơi các nhóm tìm kiếm phát hiện thi thể nghi của phượt thủ Thi An Kiện, mất tích trước đó 8 ngày.

“Khu vực thác Lao Phào nơi được cho là phát hiện thi thể của nạn nhân Kiện có địa hình rất hiểm trở, vực sâu nên việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn. Phải là dân bản địa hoặc dân leo núi chuyên nghiệp với các thiết bị giúp sức mới có thể thực hiện. Nơi được cho phát hiện xác nạn nhân nằm cách xa khu dân cư 12km và lực lượng chức năng phải di chuyển bằng đường bộ”, đại diện lãnh đạo UBND xã Phan Dũng chia sẻ.

Trước đó, nhóm du khách gồm 7 người trong đó có anh Kiện xuất phát từ tỉnh Lâm Đông, chinh phục cung đường Tà Năng - Phan Dũng (Lâm Đồng - Bình Thuận) từ ngày 11.5.

Nhóm di chuyển được 1 ngày thì anh Kiện mất tích. Bạn bè cùng lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm nạn nhân nhưng không có kết quả.

Đến ngày 15.5, sau ba ngày phượt thủ này mất liên lạc, các nhóm tìm kiếm đã phát hiện vỏ túi nilon và 2 bịch cà phê của Kiện vứt hoặc rơi lại ở khoảng 11,29 độ Bắc, 108,36 độ Đông. Đây cũng là nơi gần khu vực thượng nguồn suối Lao Phào (xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong).

Một số vật dụng được cho là của anh Kiện để lại (ảnh: PLO)

Đến chiều tối 20.5, nhóm tìm kiếm phát hiện thi thể nghi của anh Kiện ở khu vực thác Lao Phào. Tuy nhiên, do trời tối nên sáng nay lực lượng chức năng mới vào khu vực trên để xác minh, điều tra.

Cung đường Tà Năng - Phan Dũng được các nhóm phượt mệnh danh là đẹp nhất cả nước với chiều dài khoảng 60km, đi từ địa phận tỉnh Lâm Đồng xuống Bình Thuận.

Chính quyền địa phương cũng từng cảnh báo nhiều mối nguy hiểm ở cung đường này.