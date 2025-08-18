Thế giới 24h: Lãnh đạo 5 nước cùng ông Zelensky tới Mỹ gặp ông Trump

Ông Zelensky trong cuộc họp báo hôm 17/8 (ảnh: Getty)

Loạt lãnh đạo châu Âu tuyên bố “sát cánh” cùng ông Zelensky

Hôm 17/8, Thủ tướng Anh Keir Starmer xác nhận, ông sẽ tham dự cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ukraine Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Cuộc gặp dự kiến được tổ chức vào ngày 18/8.

Trước đó, cùng ngày 17/8, các nhà lãnh đạo châu Âu khác, bao gồm: Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng xác nhận có động thái tương tự.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cũng sẽ đến cùng với ông Zelensky để hội đàm với ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu.

Theo CNN, ngày 18/8 sẽ là “thử thách lớn” với ông Zelensky để thuyết phục ông Trump đứng về phía Ukraine trong tiến trình chấm dứt xung đột.

Phát biểu hôm 17/8 trong cuộc họp báo ở Brussels (Bỉ) cùng với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, ông Zelensky cho rằng Nga cần ngừng bắn trước khi đàm phán, và bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng nên bắt đầu từ tình hình thực tế trên tiền tuyến.

“Nga chưa thành công ở vùng Donetsk. Họ chưa thể kiểm soát được khu vực này, và Hiến pháp Ukraine cũng không cho phép từ bỏ lãnh thổ hoặc trao đổi đất đai”, ông Zelensky nói.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung, bà von der Leyen cho rằng, Ukraine phải trở thành “con nhím thép” trước các áp lực hiện nay.

Điều kiện về lãnh thổ của ông Putin để chấm dứt xung đột với Ukraine?

Reuters hôm 17/8 dẫn nguồn thạo tin cho hay, trong hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 tại Alaska, ông Putin yêu cầu Ukraine phải rút lực lượng khỏi hai khu vực là Donetsk và Lugansk để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài hơn 3 năm.

Binh sĩ Ukraine tập trung trên tiền tuyến (ảnh: CNN)

Đổi lại, Nga cam kết dừng các bước tiến ở Kherson và Zaporizhia, cũng như trao trả cho Ukraine một số khu vực do quân đội Nga kiểm soát ở Sumy và Kharkiv. Các khu vực này có tổng diện tích khoảng 440km2.

Theo Reuters, trong cuộc điện đàm với ông Trump (sau khi hội nghị ở Alaska kết thúc), ông Zelensky tuyên bố việc nhượng vùng Donetsk cho Nga là không thể.

Mỹ hủy đàm phán thương mại với Ấn Độ

Kênh truyền hình kinh doanh và tài chính Ấn Độ NDTV Profit hôm 16/8 đưa tin, chuyến thăm (dự kiến) của các nhà đàm phán thương mại Mỹ tới New Delhi (Ấn Độ) vào ngày 25 – 29/8 đã bị hủy bỏ, làm trì hoãn cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương mới.

Theo NDTV Profit, vòng đàm phán Mỹ - Ấn Độ về thương mại có thể bị hoãn lại đến một thời gian xa hơn. Điều này khiến hy vọng về những bước tiến triển trước ngày 27/8 – thời điểm Mỹ áp thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ – gần như không còn.

Ngày 1/8, Mỹ thông báo áp mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ.

Ngày 27/8, mức thuế mới dự kiến có hiệu lực, sẽ nâng thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ lên 50%. Đây là một trong những mức thuế cao nhất mà Mỹ áp dụng với các đối tác thương mại.