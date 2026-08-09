Hầm xuyên núi Tam Đảo nối Thái Nguyên - Phú Thọ - Hà Nội như thế nào?
Tuyến đường dài gần 20 km kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ - thành phố Hà Nội, trong đó hầm xuyên núi Tam Đảo dài khoảng 2 km. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.800 tỷ đồng, được triển khai giai đoạn 2026-2029.
Tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ thống nhất đầu tư đường hầm Tam Đảo gần 5.800 tỷ đồng. Tuyến đường hoàn thành sẽ rút ngắn 40km kết nối Thái Nguyên - Phú...
Theo Nội dung: Thanh Hiếu | Đồ họa: Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/08/2026 13:46 PM (GMT+7)