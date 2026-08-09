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Hầm xuyên núi Tam Đảo nối Thái Nguyên - Phú Thọ - Hà Nội như thế nào?

Sự kiện: Thời sự

Tuyến đường dài gần 20 km kết nối tỉnh Thái Nguyên - tỉnh Phú Thọ - thành phố Hà Nội, trong đó hầm xuyên núi Tam Đảo dài khoảng 2 km. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.800 tỷ đồng, được triển khai giai đoạn 2026-2029.

Hầm xuyên núi Tam Đảo nối Thái Nguyên - Phú Thọ - Hà Nội như thế nào? - 1

Thống nhất làm đường hầm Tam Đảo gần 5.800 tỷ đồng
Thống nhất làm đường hầm Tam Đảo gần 5.800 tỷ đồng

Tỉnh Thái Nguyên và Phú Thọ thống nhất đầu tư đường hầm Tam Đảo gần 5.800 tỷ đồng. Tuyến đường hoàn thành sẽ rút ngắn 40km kết nối Thái Nguyên - Phú...

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Theo Nội dung: Thanh Hiếu | Đồ họa: Kiều Tú ([Tên nguồn])

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-08/08/2026 13:46 PM (GMT+7)
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