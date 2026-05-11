Cận cảnh đường xuyên rừng ngập mặn TP.HCM được đề xuất mở rộng lên 10 làn xe

Đường Rừng Sác dài hơn 36km, điểm đầu từ bến phà Bình Khánh và điểm cuối tại xã Cần Giờ, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối huyện Cần Giờ với trung tâm TP.HCM. Tuyến đường được hoàn thành từ năm 1986, đi xuyên qua khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

Hiện tuyến có quy mô từ 4-6 làn xe, mặt cắt rộng khoảng 30m.

Dọc tuyến là những mảng xanh đặc trưng của rừng ngập mặn, tạo nên cảnh quan đặc biệt của khu vực phía Nam TP.HCM. Khu rừng ngập mặn Cần Giờ cũng đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Trên tuyến có 8 cây cầu bắc qua các con sông lớn nhỏ. Hiện mật độ phương tiện lưu thông chưa quá cao, xe buýt vẫn là phương tiện di chuyển phổ biến của người dân địa phương, trong đó có tuyến buýt số 75 kết nối Cần Giờ với trung tâm TP.HCM.

Dọc tuyến được trồng nhiều cây xanh, hoa giấy tạo điểm nhấn cảnh quan cho tuyến đường.

Khu vực này cũng có nhiều đàn khỉ sinh sống trong khu rừng ngập mặn thường xuyên xuất hiện ven đường, trở thành hình ảnh quen thuộc và gây ấn tượng với du khách khi di chuyển qua. Nhiều thời điểm, các đàn khỉ ngồi dọc lan can, bám trên cây hoặc men theo lề đường tìm thức ăn, tạo nên khung cảnh đặc trưng của tuyến đường xuyên rừng ngập mặn Cần Giờ.

Mới đây, UBND TP.HCM chấp thuận giao CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn nối 15B và nâng cấp đường Rừng Sác theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT. Việc nghiên cứu mở rộng đường Rừng Sác là cần thiết và mang tính đón đầu, trong bối cảnh Cần Giờ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt công trình quy mô lớn như cầu Cần Giờ, metro Bến Thành – Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế, đường vượt biển sang Vũng Tàu hay đại đô thị biển Vinhomes Green Paradise.... Khi cư dân, du khách và nhu cầu kết nối gia tăng mạnh trong tương lai, việc nâng cấp trục giao thông huyết mạch này không chỉ giúp giảm áp lực hạ tầng, mà còn tạo nền tảng để Cần Giờ phát triển đồng bộ, bền vững và phát huy trọn vẹn vai trò cửa ngõ hướng biển của TP.HCM

Theo UBND TP.HCM, việc giao doanh nghiệp nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất được thực hiện trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp cùng ý kiến của các sở, ngành và địa phương liên quan. Sở Tài chính TP.HCM chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý của hồ sơ đề xuất.

UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh việc giao nghiên cứu dự án không làm phát sinh quyền ưu tiên hoặc chỉ định CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ làm nhà đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Doanh nghiệp có trách nhiệm tự cân đối kinh phí để nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất, không sử dụng ngân sách TP.HCM và phải bảo đảm đầy đủ nội dung, thành phần hồ sơ theo quy định. Theo kế hoạch, thời hạn hoàn thành báo cáo là 12 tháng kể từ ngày 17/4. Trường hợp báo cáo không được chấp thuận sau thẩm định hoặc quá thời hạn chưa hoàn thành, văn bản chấp thuận nghiên cứu sẽ hết hiệu lực và doanh nghiệp tự chịu mọi chi phí phát sinh.

Theo phương án đề xuất, nếu được phê duyệt, dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2028 và chia thành hai đoạn. Trong đó, đoạn một là tuyến nối 15B, kéo dài gần 2km từ nút giao D1-D3 (phường Tân Mỹ, quận 7 cũ) đến ranh dự án cầu Cần Giờ, quy mô 6 làn xe gồm 4 làn cơ giới và 2 làn song hành.

Đoạn hai là nâng cấp đường Rừng Sác dài hơn 36km, từ nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành đến tuyến trục trong Khu đô thị biển Cần Giờ. Tuyến sẽ được mở rộng từ 6 lên 10 làn xe, gồm 8 làn cơ giới và 2 làn song hành.

Ngoài dự án nâng cấp đường Rừng Sác, khu vực Cần Giờ đang triển khai và nghiên cứu nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn như tuyến metro Cần Giờ - Bến Thành đang tấp nập khoan địa chất, siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được chấp thuận chủ trương, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và đặc biệt là cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào tháng 7/2026.