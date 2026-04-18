Hai ôtô lao lên lề, vỡ nát sau va chạm
Ngày 18/4, Đội CSGT số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giữa hai xe ôtô tại ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết, Lâm Đồng.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h10’ cùng ngày. Thời điểm xảy ra va chạm xe ôô mang biển số 49H - 082.xx do tài xế H.T.T (SN 1990, ngụ xã Hàm Thạnh) điều khiển lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng hướng ra đường Phạm Văn Đồng. Khi đến ngã tư Tôn Đức Thắng – Nguyễn Tất Thành thì va chạm với xe ôtô biển số 30F - 852.xx do tài xế T.V.C (SN 1981, ngụ TP Hà Nội) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành hướng ra đường Lê Lợi.
Xe ôtô biển số 30F - 852.xx, phần đuôi nằm trên lề, phần đầu nằm dưới đường, vỡ nát.
Cú tông mạnh khiến phần đầu 2 xe vỡ nát, hư hỏng nặng. Tại hiện trường, xe ôtô 49H - 082.xx lao lên lề, dừng lại trước một gốc cây. Xe ôtô còn lại có phần đuôi nằm trên lề, phần đầu xe nằm dưới đường. Vụ tai nạn không có thương vong về người.
CSGT đã đến hiện trường, đưa 2 tài xế đi kiểm tra nồng độ cồn và ma túy tại bệnh viện. Đồng thời, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn.
