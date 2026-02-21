Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ô tô chở ba người va chạm xe máy, lộn nhiều vòng rồi rơi xuống vực

Sự kiện: An toàn giao thông

Ô tô chở 3 người va chạm xe máy đang đỗ tại đoạn đèo thuộc xã Phước Dinh (Khánh Hòa), khiến cả hai phương tiện lộn nhiều vòng rồi cùng rơi xuống vực.

Theo thông tin ban đầu, chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), một ô tô 4 chỗ lưu thông trên tuyến ĐT701 ven biển, hướng từ Ninh Thuận (cũ) đi Nha Trang. Khi đến đoạn đèo thuộc xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa), ô tô va chạm với xe máy đang đỗ bên đường.

Cú va chạm khiến cả hai phương tiện lộn nhiều vòng rồi rơi xuống vực sâu hơn 4m.

Hiện trường ô tô rơi xuống vực ở Khánh Hòa. Ảnh: Nghĩa Phạm

Theo anh Nghĩa Phạm (người tham gia cứu hộ), trên ô tô có ba người, gồm tài xế và đôi vợ chồng trung niên, trong đó người phụ nữ bị thương nặng nhất. Lực lượng chức năng và người đi đường đã hỗ trợ đưa người phụ nữ đến bệnh viện cấp cứu.

Hai phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn.

Lãnh đạo UBND xã Phước Dinh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa hai phương tiện lên khỏi vực. Ba nạn nhân trong vụ tai nạn đều trú tại tỉnh Khánh Hòa.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

-20/02/2026 23:56 PM (GMT+7)
