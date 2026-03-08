Va chạm với tàu hỏa ở Hà Nội, nam tài xế văng xa 20m, tử vong tại chỗ
Khi đang lưu thông trên đường Ngọc Hồi rẽ vào ngõ 210 (phường Hoàng Liệt, Hà Nội), nam tài xế xe máy va chạm với tàu hỏa, văng xa khoảng 20m và tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h03 ngày 8/3, một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra tại khu gian Văn Điển - Thường Tín (đoạn qua số nhà 212, phường Hoàng Liệt, Hà Nội).
Khu vực xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu
Thời điểm xảy ra tai nạn, một người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số 17L1-60XX, lưu thông trên đường Ngọc Hồi (hướng về Thường Tín). Khi đến lối ngang dân sinh tự mở (ngõ 210 Ngọc Hồi), xe bất ngờ va chạm với tàu SE19.
Tài xế xe máy tử vong tại chỗ. Ảnh: Đình Hiếu
Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy cùng phương tiện văng xa khoảng 20m, nạn nhân tử vong tại chỗ.
Xe máy văng xa và hư hỏng nặng. Ảnh: Đình Hiếu
Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, cơ quan chức năng xác định người điều khiển xe máy là Đ.H.Y. (SN 1974, trú tại Hà Nội).
Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt giải quyết vụ tai nạn.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.
