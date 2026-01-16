Khởi tố vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Mai Sơn – QL45

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 03h35’ ngày 14/01/2026 tại Km 334+300 đường cao tốc CT01 chiều Nghệ An đi Hà Nội, đoạn qua thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách biển kiểm soát 38C - 229.33, do Phan Văn Trường (sinh năm 1986), trú tại thôn Trại Tiểu, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, lưu thông hướng Nghệ An - Hà Nội đã đâm va vào đuôi rơ mooc biển kiểm soát 35RM-005.20 của xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 35A-463.11 đang dừng đỗ trên làn ngoài, giáp lề đường bên phải.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Sau cú va chạm, xe ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển. Ngay sau đó, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 36C-111.46, kéo theo rơ mooc biển kiểm soát 36RM - 001.36 đi phía sau đã không phanh kịp và đâm va trực diện vào đuôi rơ mooc biển kiểm soát 35RM - 005.20 (không va chạm với xe 16 chỗ). Hậu quả làm 4 người chết, 6 người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Thanh Hóa; Phòng Kỹ thuật hình sự; Cục Cảnh sát giao thông và Công an xã Đồng Tiến tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra, xác định rõ.

Kết quả bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do Phan Văn Trường điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38C - 229.33 không chú ý quan sát nên đã đâm va vào đuôi rơ mooc 35RM - 005.20. Hành vi của Phan Văn Trường có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra tai nạn, bản thân Trường cũng bị thương tích, hiện đang phải điều trị tại bệnh viện nên chưa thể áp dụng biện pháp ngăn chặn. Ngay sau khi Phan Văn Trường điều trị thương tích ổn định và có kết quả giám định nguyên nhân tử vong đối với các nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.