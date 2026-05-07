Hai cựu Viện trưởng nhận tiền để "biến" người khỏe mạnh bình thường thành tâm thần

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Đình Trung. Hội đồng xét xử có thẩm phán Nguyễn Xuân Quang và 3 hội thẩm nhân dân. Hơn 30 luật sư tham gia bào chưa cho các bị cáo. Tòa án cũng triệu tập 32 cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan...

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2024, bị cáo Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng (cùng là cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) và Trần Văn Thành (cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) cùng một số bác sỹ, giám định viên, điều dưỡng viên dưới quyền gây ra 29 vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ.

Bệnh viện Pháp y thâm thần Trung ương Biên Hòa.

Các bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ ban hành 26 bản kết luận giám định thâm thần sai sự thật và 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật cho các cá nhân phạm tội, chuyển khoa điều trị cho 1 cá nhân điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định.

Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng, với trách nhiệm là Viện trưởng (từ năm 2016 đến tháng 4-2022) đã tham gia 18 Hội đồng giám định pháp y tâm thần. Bị cáo cùng đồng phạm nhận hối lộ tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 270 triệu đồng để ban hành 18 kết luận giám định tâm thần sai sự thật.

Bị cáo này còn thực hiện hành vi môi giới hối lộ số tiền 250 triệu đồng để các thành viên Hội đồng giám định ban hành kết luận giám định tâm thần sai sự thật cho một trường hợp.

Bị cáo biết rõ Lê Vũ Hồng Sơn không bị tâm thần, nhưng khi tham gia 2 Hội đồng giám định cho Sơn, bị cáo đã kết luận giám định là Sơn bị tâm thần.

Với hành vi trên, bị cáo Bùi Thế Hùng bị xét xử về các tội “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Lê Văn Hùng là Viện trưởng từ tháng 5-2022 đến tháng 6-2024. Bị cáo cùng đồng phạm nhận hối lộ tổng số tiền 1,8 tỷ đồng, sau đó làm bệnh án tâm thần sai sự thật cho Nguyễn Phú Quảng, chuyển khoa điều trị không đúng quy định cho Nguyễn Thiên Lý và tham gia 17 Hội đồng giám định để ban hành 17 kết luận giám định tâm thần sai sự thật. Bị cáo Lê Văn Hùng hưởng lợi 568 triệu đồng và bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Trần Văn Thành từng là Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, giám định viên. Khi tham gia Hội đồng giám định, bị cáo đã cùng đồng phạm nhận hối lộ 3 vụ với tổng số tiền là 330 triệu đồng để ban hành 1 kết luận giám định tâm thần sai sự thật, hưởng lợi 278 triệu đồng. Bị cáo bị xét xử về tội “nhận hối lộ”.

Các bị cáo còn lại lần lượt bị xét xử về các tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.