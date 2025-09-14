Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nguyên

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ngày 13-9, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án nhận hối lộ và vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk).

Trụ sở Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên. Ảnh: N.C

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Thành (Giám đốc Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) để điều tra về tội nhận hối lộ.

Đồng thời, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Như Hải, Trần Đức Tươi, Bế Thị Huế và Nguyễn Thị Ngọc (đều là giám định viên của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 15-8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tiếp nhận vụ án Nguyễn Trọng Hiệp đưa hối lộ, do VKSND tỉnh Đắk Lắk chuyển để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định.

