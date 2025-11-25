Khởi tố nguyên Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương

Liên quan đến vụ án chạy kết luận tâm thần, đưa hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, ngày 14/11/2025, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Dương Văn Lương (SN 1962; thường trú tại: xã Thường Tín, TP Hà Nội; nguyên Phó Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương) về tội Nhận hối lộ.

Bị can Dương Văn Lương

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan điều traxác định, các đối tượng thuộc Viện Pháp y tâm thần trung ương trong đó có Dương Văn Lương đã tạo điều kiện cho Bùi Thị Thanh Thủy (đối tượng đang điều trị bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương) vẫn được tự do ra ngoài, điều hành đường dây vận chuyển trái phép 60 kg ma túy. Thủy khai nhận bản thân không bị tâm thần nhưng đối tượng đã móc nối với Hội đồng giám định của Viện pháp y tâm thần Trung ương, trong đó có Dương Văn Lương (thời điểm đó là Phó viện trưởng) để có kết luận giám định bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Với kết luận này, Thủy được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra xác định, Dương Văn Lương và các thành viên Hội đồng giám định đã nhận hối lộ 300 triệu đồng để làm sai lệch kết quả giám định.

Hiện CSĐT CATP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.