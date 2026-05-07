Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ 'kiểm soát rất tốt' tình hình ở Iran

Phát biểu tại một sự kiện tại Nhà Trắng hôm thứ Tư (6/5), Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đang "kiểm soát rất tốt" tình hình ở Iran, đồng thời để ngỏ về khả năng đạt được một thỏa thuận.

"Chúng tôi đang đàm phán với những người thực sự muốn đạt được thỏa thuận. Chúng tôi sẽ xem liệu họ có thể đạt được một thỏa thuận làm hài lòng chúng tôi hay không. Hiện tại, mọi việc đang được kiểm soát rất tốt", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ ví việc hải quân Mỹ phong tỏa hoạt động tàu thuyền ra vào các cảng Iran như "một bức tường thép không ai có thể vượt qua", đồng thời nhấn mạnh Tehran cuối cùng sẽ phải chấp nhận một thỏa thuận nếu muốn tránh leo thang căng thẳng.

Cũng trong hôm thứ Tư, lãnh đạo Nhà Trắng cho biết đã có "các cuộc đàm phán rất tốt" với Iran trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, ông không đưa ra thời hạn cụ thể để Tehran phản hồi đề xuất mới nhất từ phía Mỹ.

Khi được hỏi liệu có thời hạn nào để nhận được phản hồi từ Iran về đề xuất mới nhất của Mỹ hay không, ông nói: "Không có thời hạn nào cả. Điều đó sẽ xảy ra, nhưng không có hạn chót cụ thể".

"Tình hình đang rất tốt,...Hiện tại chúng tôi đang làm tốt, và phải đạt được những gì cần đạt được. Nếu không làm được điều đó, chúng tôi sẽ phải tiến thêm một bước lớn nữa. Nhưng dù sao thì họ cũng muốn đạt được một thỏa thuận. Rất có thể chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận", ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ cũng tái khẳng định lập trường rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và cho biết Tehran đã đồng ý với yêu cầu cốt lõi này, dù hiện chưa có xác nhận chính thức từ phía Iran về các điều khoản liên quan.

"Iran không thể có vũ khí hạt nhân, và họ sẽ không có. Họ đã đồng ý với điều đó, cùng với một số điều khoản khác", tổng thống Mỹ Donald Trump nói.

Trước đó, trả lời phỏng vấn PBS News, ông Trump cho biết một thỏa thuận tiềm năng có thể bao gồm việc Iran chuyển kho uranium làm giàu sang Mỹ và cam kết không vận hành các cơ sở hạt nhân ngầm.

Theo các quan chức Mỹ, những tín hiệu tích cực từ các nỗ lực trung gian của Pakistan đã góp phần thúc đẩy Washington tạm dừng chiến dịch "Dự án tự do" nhằm hỗ trợ tàu thuyền mắc kẹt tại eo biển Hormuz.

Các quan chức Nhà Trắng cho biết ưu tiên hàng đầu của ông Trump hiện nay là tìm kiếm một giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột và nhanh chóng khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.