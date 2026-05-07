Nga dọa trả đũa Ukraine, cảnh báo phái đoàn ngoại giao sơ tán khỏi Kiev

Trong thông báo gửi tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Kiev ngày 6/5, Nga cảnh báo sẽ "tấn công trả đũa" nhằm vào thủ đô của Ukraine, "bao gồm các cơ quan đầu não", nếu Ukraine làm gián đoạn hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moskva trong ngày 9/5.

Nga hối thúc các bên "đảm bảo việc sơ tán kịp thời nhân viên phái đoàn ngoại giao và các phái đoàn khác, cũng như công dân, khỏi thành phố Kiev".

Ukraine chưa bình luận về thông báo mới của Nga.

Xe bọc thép của Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) tuần tra tại trung tâm Moskva hôm 5/5 trước dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ảnh: AFP

Cảnh báo của Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày chỉ trích Nga khước từ các nỗ lực ngừng bắn bằng cách tiếp tục tấn công Ukraine. Ông nói Nga đã vi phạm đề xuất ngừng bắn đơn phương của Ukraine 1.820 lần tính đến trưa ngày 6/5.

Ông Zelensky trước đó đề xuất tạm dừng giao tranh bắt đầu từ nửa đêm 6/5, nhằm đáp lại đề nghị ngừng bắn mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra cho ngày 8-9/5. Tuy nhiên, phía Nga không bình luận hay tuyên bố sẽ tuân thủ lời kêu gọi ngừng bắn của Kiev.

"Hôm nay, hầu như cả ngày, hầu như mỗi giờ, chúng tôi đều nhận được báo cáo về các cuộc tấn công từ nhiều khu vực khác nhau", lãnh đạo Ukraine nói.

Trong bài phát biểu buổi tối, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ "đáp trả tương xứng" đối với các hành vi vi phạm của Nga và sẽ quyết định các bước tiếp theo phù hợp.