Khai trừ 14 đảng viên ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Ngày 16-9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hà Nội đã họp kỳ 68, xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025, các tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

UBKT Thành ủy Hà Nội xác định Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và một số tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan có khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành nguyên tắc và hoạt động của Đảng, vi phạm quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng.

Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác kiểm tra, giám sát.

Vào tháng 6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (TP Hà Nội) và tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CA

UBKT Thành ủy Hà Nội xác định Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương đã buông lỏng công tác quản lý dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không gương mẫu và vi phạm quy định của Đảng, những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật.

Cơ quan kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương nhiệm, kỳ 2020-2025 và UBKT Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.

UBKT Thành ủy Hà Nội cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với ba chi bộ, gồm Khoa điều trị bắt buộc nam, Khoa điều trị bắt buộc nữ, Khoa giám định nhiệm kỳ 2022-2025, bằng hình thức cảnh cáo. Hai chi ủy chi bộ gồm phòng khối chuyên môn, phòng khối hậu cần nhiệm kỳ 2022-2025, bị kỷ luật khiển trách.

UBKT Thành ủy Hà Nội cũng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ đối với 14 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Những người này gồm Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Trần Văn Trường; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Viện trưởng Lâm Văn Thành; Đảng ủy viên, Điều dưỡng viên, phòng Kế hoạch tổng hợp Lê Thị Hải Hà; Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa giám định Dương Văn Biết.

Bí thư chi bộ, Phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nam Đỗ Khắc Doanh; Phó Bí thư chi bộ, Điều dưỡng trưởng, Khoa điều trị bắt buộc nam Vũ Thị Ngọc; Bí thư chi bộ, Phụ trách Khoa điều trị bắt buộc nữ Tạ Trung Kiên.

Phó Bí thư chi bộ, Điều dưỡng trưởng, Khoa điều trị bắt buộc nữ Nguyễn Đức Hinh; Chi ủy viên chi bộ, Bác sĩ, Khoa điều trị bắt buộc nam Nguyễn Tô Hiệu; Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Nguyễn Thị Thu Hoài.

Điều dưỡng viên, Khoa giám định Tạ Thị Ngọc; Điều dưỡng viên, Khoa điều trị bắt buộc nam Trần Thùy Linh; Điều dưỡng viên điều trị bắt buộc nam Nguyễn Thị Thúy; Bác sĩ, Khoa điều trị bắt buộc nữ Đinh Thị Thủy.

UBKT Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với 5 tổ chức đảng và năm đảng viên liên quan.