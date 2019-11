Hai cơn bão liên tiếp ngoài khơi Thái Bình Dương sắp vào Biển Đông

Thứ Bảy, ngày 16/11/2019 10:45 AM (GMT+7)

Biển Đông khả năng sẽ hứng chịu 2 cơn bão liên tiếp trong tuần tới, diễn biến còn khá phức tạp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, đang có một cơn bão (có tên quốc tế Kalmaegi) hoạt động ở phía Đông đảo Lu-dông (Philippines). Khoảng ngày 18/11 cơn bão này sẽ đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông. Tuy nhiên, khi vào khu vực này, cơn bão sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến khoảng ngày 20-21/11, trên vùng biển phía Đông của Philippin tiếp tục khả năng hình thành một cơn bão khác. Cơn bão này sẽ di chuyển vào Biển Đông trong những ngày cuối tuần sau. Người dân cần lưu ý những bản tin tiếp theo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia để biết diễn biến của bão.

Ngoài ra, từ ngày 18/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Trên đất liền, khu vực Bắc Bộ ngày 16-17/11 không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Ngày 18/11, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ khiến Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Từ ngày 19-20/11 mưa giảm, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng ngày 19/11 trời trở rét.

Khu vực Trung bộ từ ngày 16-18/11 ít mưa; từ đêm 18-19/11, các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; từ ngày 21-22/11, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 16-22/11 ít mưa, ngày trời nắng, riêng ngày 21/11 Tây Nguyên có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

