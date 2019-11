Bão số 6 Nakri vừa qua, Biển Đông lại sắp có áp thấp nhiệt đới

Thứ Tư, ngày 13/11/2019 08:30 AM (GMT+7)

Một vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông, kết hợp với không khí lạnh khiến diễn biến khó lường.

Áp thấp nhiệt đới Sự kiện:

Biển Đông sắp hứng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới. Ảnh minh họa NLĐ.

Theo ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), khoảng ngày 17-18/11, trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp hoặc áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Cùng thời điểm này, một đợt không khí lạnh rất mạnh cũng xuất hiện, khoảng ngày 18/11. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng áp thấp/ATNĐ có xu hướng dịch chuyển nhanh về phía Tây Tây Nam.

“Diễn biến về cường độ và đường đi của cơn này rất phức tạp vì có sự tương tác với không khí lạnh mạnh. Người dân cần tiếp tục theo dõi thông tin trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia”, ông Năng chia sẻ.

Từ khoảng ngày 20-21/11, không khí lạnh liên tục được bổ sung ở tầng thấp, trên cao xuất hiện đới gió đông mạnh, đồng thời vùng áp thấp/ATNĐ có khả năng kết hợp và tác động đồng thời với các điều kiện trên nên ở các tỉnh Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt mưa lớn. Trọng tâm mưa rất to tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên.

Còn hiện tại, trên đất liền, từ khoảng chiều tối nay (13/11), một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ nay đến sáng ngày 15/11 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ đêm nay các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 13/11 trời trở rét.

Trong đợt này, ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi Bắc Bộ 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Từ chiều mai, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm mai, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/bao-so-6-nakri-vua-qua-bien-dong-lai-sap-co-ap-thap-nhiet-doi-1031564....Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc/bao-so-6-nakri-vua-qua-bien-dong-lai-sap-co-ap-thap-nhiet-doi-1031564.html