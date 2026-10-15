Hà Nội yêu cầu cắt tỉa ngay hoa sữa vì mùi quá nồng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan yêu cầu khẩn trương triển khai giải pháp xử lý tình trạng cây hoa sữa trồng với mật độ quá dày tại một số tuyến đường và khu dân cư, gây mùi hương nồng nặc trong mùa hoa nở, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Hà Nội nghiên cứu cắt tỉa chùm hoa và di chuyển bớt cây hoa sữa tại các điểm quá dày để giảm bớt nồng độ mùi hương - Ảnh: Trọng Tài.

Để giải quyết tình thế trong mùa hoa nở năm nay, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra thực địa, ưu tiên can thiệp tại các điểm tập trung đông dân cư, nằm sát nhà dân, gần trường học, bệnh viện hoặc khu vực nhận nhiều phản ánh bức xúc.

Biện pháp kỹ thuật được đưa ra là nghiên cứu cắt tỉa hợp lý các chùm hoa tại những vị trí thật sự cần thiết.

Quá trình này phải thực hiện đúng quy trình chuyên môn, không cắt tỉa quá mức làm hỏng dáng cây, ảnh hưởng sinh trưởng hay độ an toàn trước gió bão.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng nghiêm cấm triệt để việc phun hóa chất hoặc áp dụng các biện pháp can thiệp thô bạo gây hại cho sức khỏe người dân và cảnh quan đô thị.

Về giải pháp căn cơ, lâu dài, các địa phương phải thống kê toàn diện số lượng, vị trí, khoảng cách trồng và mức độ ảnh hưởng của cây hoa sữa trên từng tuyến phố. Từ dữ liệu thực tế, các đơn vị lập đề xuất bứng chuyển bớt cây tại nơi quá dày sang các khu vực có không gian mở, bảo đảm khoảng cách an toàn với nhà dân.

Tại các vị trí đã di dời, thành phố sẽ nghiên cứu trồng thay thế bằng các giống cây bóng mát phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng theo định hướng phát triển cây xanh đô thị được phê duyệt tháng 9.

Sở Xây dựng nhấn mạnh việc điều chỉnh mật độ cây xanh phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ sức khỏe nhân dân với việc gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội, tuyệt đối không di dời hay chặt hạ đồng loạt, thiếu căn cứ.

UBND các xã, phường có trách nhiệm hoàn thiện phương án, xác định rõ số lượng cây di chuyển, vị trí tiếp nhận, chủng loại cây thay thế và kinh phí thực hiện để gửi về Sở Xây dựng trước ngày 26/10 tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, phê duyệt trước khi triển khai ngoài hiện trường.