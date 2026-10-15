Vì sao cây hoa sữa được gọi là “Cây của quỷ” ở Ấn Độ? Có phải do mùi hương?

Hoa sữa đang nở rộ ở Hà Nội, khiến mùi hương quen thuộc lại trở thành chủ đề bàn luận. Ngày 14/10, UBND TP Hà Nội đã có thông tin về việc rà soát mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu dân cư; đồng thời nghiên cứu, đề xuất dịch chuyển một phần cây đến vị trí phù hợp.

Nhưng thực ra, cây hoa sữa không phải chỉ có nhiều ở Hà Nội. Loài cây có tên khoa học là Alstonia scholaris này còn phổ biến ở Ấn Độ, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Indonesia…

Có một điều lạ là ở Ấn Độ, cây hoa sữa được gọi là Devil’s Tree (Cây của quỷ). Ở Đài Loan (Trung Quốc) cũng thế.

Vì sao loài cây này lại có cái tên đáng sợ như vậy?

Hoa sữa nở ở Hà Nội. Ảnh: TPO.

Tên “Cây của quỷ” gắn với niềm tin dân gian

Theo trang The Hindu, từ xưa, một số bộ lạc thường tránh ngồi bên dưới, hoặc thậm chí là đi ngang bên dưới loài cây này, vì sợ ma quỷ ở cây.

Trang Inky Memo kể cụ thể hơn, rằng từ xa xưa, tại một số vùng, chẳng hạn quanh chân các dãy núi Himalaya và Western Ghats, người dân nhận thấy có những cây cổ thụ với tán rậm, có những chùm hoa trắng mang mùi hương kỳ lạ. Họ tin những cây đó là nơi trú ngụ của các linh hồn. Vì vậy, họ gọi đó là Cây của quỷ và tránh đứng/ ngồi dưới cây, nhất là khi trời tối.

"Cây của quỷ" theo cách gọi ở Ấn Độ. Ảnh: Wikimedia Commons.

Mùi hoa sữa về đêm có thể là một lý do

Dù sao, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy cây hoa sữa liên quan tới hiện tượng siêu nhiên.

Nhưng trang TopTropicals về các loài cây cho rằng, niềm tin của người xưa về Cây của quỷ có thể bắt nguồn từ mùi hương rất nồng của cây đang nở hoa, đặc biệt vào ban đêm. Ngoài ra, cây cũng thu hút nhiều côn trùng, nên cái tên "Cây của quỷ" có lẽ cũng là cách để người xưa nhắc nhau tránh đứng dưới cây, nhất là vào buổi tối.

Tất nhiên, với nhiều người thì mùi hoa sữa rất thơm, dễ chịu. Nhưng ở Hà Nội, cũng không ít người "sợ" mùi hoa sữa, cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, đau đầu trong mùa hoa sữa.

Hoa sữa. Ảnh: The Hindu.

Mùi hoa sữa có gây ngộ độc không?

Cái tên "Cây của quỷ" đáng sợ dễ khiến người ta liên tưởng đến độc tính. Tuy nhiên, nhìn chung thì mùi hương hoa sữa không bị coi là gây ngộ độc.

Chỉ có điều, mùi hương mạnh nói chung (chứ không nhất thiết là mùi hoa sữa) có thể đóng vai trò là chất gây kích ứng, khiến một số người bị nghẹt mũi, ho, đau đầu, hắt hơi…, theo Tổ chức Hen suyễn và Dị ứng Mỹ (AAFA).

Với những người nhạy cảm, dễ bị kích ứng bởi mùi hoa sữa thì nên giảm tiếp xúc bằng cách đeo khẩu trang nếu trên đường đi có nhiều cây hoa sữa, đóng cửa phòng nếu quanh nhà có nhiều cây này…