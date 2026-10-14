Hà Nội yêu cầu rà soát, lên phương án dịch chuyển bớt cây hoa sữa

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng và các phường, xã về việc rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư, cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khỏe của Nhân dân.

Theo nội dung văn bản, hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa thu Hà Nội, góp phần tạo nên bản sắc đô thị Thủ đô. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, việc trồng hoa sữa với mật độ dày, tập trung đã gây mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân.

Một số tuyến phố ở Hà Nội trồng cây hoa sữa với mật độ dày, khiến hương hoa tỏa ra nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Tiếp thu ý kiến phản ánh của người dân, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chỉ đạo, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của Nhân dân.

Các cơ quan này được giao nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo đề án đã được phê duyệt; cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, đồng thời gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội.

Mới đây, UBND TP Hà Nội phê duyệt đề án “Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước”.

Theo đề án, Hà Nội hiện có hơn 1.000 tuyến đường, phố với nhiều loài cây xanh. Việc trồng xen kẽ nhiều loài trên cùng tuyến phố khiến cảnh quan thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho công tác chăm sóc, cắt tỉa và quản lý.

Để khắc phục, thành phố đề xuất tiêu chí danh mục cây xanh bảo đảm nguyên tắc hạn chế tối đa sự đa dạng chủng loại cây trên một tuyến phố nhằm tăng tính đồng bộ, thẩm mỹ và thuận lợi trong công tác quản lý, duy tu, du trì.

Nguyên tắc lựa chọn cây chủ đạo theo tuyến được xác định mỗi tuyến phố/đường xác định một loài cây chủ đạo, một bản sắc cảnh quan (trong trường hợp đặc thù có thể tối đa 2 loài), thống nhất về chủng loại, chiều cao, tán cây và nhịp trồng. Cây chủ đạo đóng vai trò nhận diện cảnh quan của tuyến phố, tạo hình ảnh liên tục, rõ ràng và dễ ghi nhớ.