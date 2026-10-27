Ông Trump nói gì về kết quả bầu cử Tổng thống Brazil?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức, ông Lula đã nhận được 51,79% số phiếu bầu vào ngày 25-10, trong khi đối thủ cánh hữu của ông là Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro - con trai của cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - giành được 48,21% số phiếu bầu.

“Tôi không đứng về phía nào cả, nhưng thẳng thắn mà nói, nó trông giống như một cuộc bầu cử bị gian lận khác”, ông Trump phát biểu với các phóng viên hôm 26-10.

Khi được hỏi liệu ông có định “làm điều gì đó” liên quan đến kết quả này hay không, ông Trump đáp: “Tôi đâu có điều hành Brazil. Tôi điều hành nước Mỹ. Tôi quý ông Lula. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt. Chỉ là tôi thấy cuộc bầu cử đó - từ cách thức tiến hành cho đến khâu kiểm phiếu - đều để lại ấn tượng rất xấu”.

Trong đêm bầu cử, ông Flavio Bolsonaro tuyên bố sẽ tìm cách hủy bỏ kết quả, đồng thời cáo buộc các “đồng minh của ông Lula” trong Chính phủ Brazil đã có hành vi gian lận.

Vài giờ sau khi kết quả bầu cử được công bố, ông Flavio Bolsonaro cho biết Tòa án Tối cao Brazil đã yêu cầu ông nộp lại hộ chiếu và cấm ông rời khỏi nước này, như một phần trong cuộc điều tra về nghi án rửa tiền.

Trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 4-10, ông Flavio Bolsonaro từng dẫn trước với 47% số phiếu ủng hộ, so với 45% của ông Lula. Một số nhà phân tích từng dự đoán rằng ông Flavio Bolsonaro có thể giành chiến thắng ở vòng hai bằng cách thu hút sự ủng hộ từ cử tri của các ứng viên cánh hữu khác.

Cha của ông Flavio Bolsonaro là cựu Tổng thống Jair Bolsonaro - người từng lãnh đạo đất nước Brazil từ năm 2019 đến 2022 - hiện đang thụ án 27 năm tù vì âm mưu đảo chính nhằm duy trì quyền lực sau khi thất bại trước ông Lula trong cuộc bầu cử năm 2022. Ông Jair Bolsonaro đã phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng vụ án này có động cơ chính trị.

Ông Lula da Silva giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử Tổng thống Brazil. Ảnh: Anadolu/Getty Images

Trước đây, ông Lula từng giữ chức Tổng thống Brazil trong 2 nhiệm kỳ, từ năm 2003 đến năm 2010. Ông bị cấm tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2018 sau khi bị kết tội tham nhũng; tuy nhiên, bản án này đã bị hủy bỏ vào năm 2021, cho phép ông tiếp tục tranh cử vào năm 2022. Ông Lula luôn khẳng định mình vô tội và cáo buộc các đối thủ chính trị đã lợi dụng hệ thống tư pháp để chống lại ông.

Trước đó, Tổng thống Trump từng thúc giục chính quyền Brazil hủy bỏ vụ án nhắm vào ông Jair Bolsonaro, gọi việc truy tố này là một cuộc “săn phù thủy”. Chính quyền của ông Trump cũng từng đối mặt với các cáo buộc tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2026 tại Brazil nhằm ủng hộ con trai của ông Jair Bolsonaro. Cảnh sát Brazil đã mở cuộc điều tra sơ bộ về nghi vấn Mỹ can thiệp, nhưng sau đó đã khép lại vụ việc do không đủ bằng chứng.