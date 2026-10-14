'Cần có đánh giá tác động tới sức khỏe người dân trước khi chuyển cây hoa sữa'

Hà Nội hiện có khoảng 14.400 cây hoa sữa. Đây là một trong những loài cây đặc trưng của Hà Nội, được trồng phổ biến trên nhiều tuyến phố, khu đô thị.

Theo thống kê trong đề án “Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước”, trục Kim Mã – Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu – Cầu Diễn (Quốc lộ 32) hiện có 670 cây hoa sữa.

Vành đai 1 có 481 cây hoa sữa; Vành đai 2,5 có 272 cây. Trục Văn Cao – Liễu Giai – Nguyễn Chí Thanh – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long có 350 cây, còn tuyến Kim Ngưu – Tam Trinh có 29 cây...

Tại khu vực nội đô lịch sử, Nguyễn Du là tuyến phố có nhiều cây hoa sữa cổ thụ, kích thước lớn.

Mỗi năm tới mùa thu, người dân Hà Nội lại có những cuộc tranh luận về hương của hoa sữa. Ảnh: Thành Huế

Hoa sữa từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc của mùa thu Hà Nội, gợi nhớ về ký ức và nhịp sống của thành phố. Thời gian gần đây, người dân phản ánh, tại một số khu vực trồng hoa sữa với mật độ dày, mùi hương nồng khi hoa nở gây bất tiện cho người dân sinh sống.

Một lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, đơn vị đang triển khai theo đề án quản lý, phát triển hệ thống cây xanh vừa được thành phố phê duyệt. Đề án có đề cập việc đánh chuyển hoa sữa, nhưng đây chỉ là một nội dung trong kế hoạch thực hiện, chưa triển khai ngay.

Muốn chuyển cây phải lập kế hoạch, lấy ý kiến người dân và các cơ quan liên quan, không thể tự nhiên đánh chuyển cây hoa sữa được.

Cần đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, cho biết đề án "Quản lý phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, mặt nước” vừa được Hà Nội thông qua có nêu rõ định hướng, sẽ phát huy giá trị bản sắc của cây xanh và cảnh quan Hà Nội, hình thành hệ thống cây xanh đặc trưng gắn với lịch sử, văn hóa, cảnh quan và điều kiện tự nhiên của từng khu vực.

Hà Nội cũng sẽ bảo tồn và phát huy các tuyến phố cây xanh có giá trị, quần thể cây đặc trưng và các không gian cảnh quan tiêu biểu, qua đó tạo dựng bản sắc xanh riêng của Thủ đô. Thành phố có định hướng hình thành những tuyến đường trồng cây theo chủ đề.

Theo ông, việc lựa chọn loại cây phù hợp, trồng tập trung trên từng tuyến phố sẽ tạo cảnh quan đẹp.

Hoa sữa trồng trong khu đô thị. Ảnh: Thành Huế

Riêng với hoa sữa, ông Tiến nhìn nhận thực tế có chuyện người dân khó chịu khi quanh khu dân cư mình sinh sống trồng quá nhiều cây. Cùng một mùi hương, có người cảm thấy thơm khi chỉ thoảng nhẹ, nhưng khi cây được trồng dày đặc, cảm nhận lại khác.

“Nếu ít thôi, hương thoảng thì được nhưng nếu dày đặc quá, người ta sẽ rất khó chịu”, ông Tiến nói.

Ông cho rằng việc xem xét điều chỉnh cần dựa trên đánh giá cụ thể tại từng khu vực, xác định mức độ tác động, nhất là những phản ánh liên quan đến sức khỏe.

“Tôi cho rằng cần có đánh giá cụ thể xem những nơi nào ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến đâu để có dữ liệu, từ đó mới dẫn tới quyết định có bứng, chuyển cây hoa sữa đi hay không”, ông Tiến nêu quan điểm.

Theo ông, phản ánh của người dân cần được lưu ý, nhưng không thể chỉ từ ý kiến của một số người mà quyết định ngay. "Cần có đánh giá tác động, ý kiến từ đông đảo quần chúng nhân dân và cơ quan chức năng", ông nói.