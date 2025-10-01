Hà Nội còn hơn 20 điểm ngập

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, các điểm còn ngập trên lưu vực sông Nhuệ gồm: Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui đại lộ Thăng Long số 5, 6 km9+656, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng...

Đường 70 qua Viện 103, phường Hà Đông, nước ngập 60-70 cm, kéo dài 200 m. Ảnh: Thanh Hải

Lưu vực sông Tô Lịch giao thông cơ bản bảo đảm, còn đọng nước tại Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính... Lưu vực Tả Hồng còn một số điểm ngập tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

So với 16h hôm qua, số điểm ngập đã giảm 60, mức độ cũng giảm khoảng 0,3-0,5 m tùy điểm. Phố Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy hôm qua nước đến ngang bụng người lớn, nay giảm còn khoảng 0,5 m.

Đường Phạm Hùng, đoạn qua tòa nhà Keangnam, phường Cầu Giấy, lúc 6h50 hôm nay. Ảnh: Võ Hải

Ngập lụt giảm do từ 20h hôm qua đến 7h sáng nay, nội thành Hà Nội chỉ còn mưa nhỏ, nước tiêu thoát dần. Công ty Thoát nước đã vận hành 100% trạm bơm đầu mối trên hệ thống như: Yên Sở (20/20 bơm), Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ... nhằm đẩy nước nội thành ra sông Hồng.

Ghi nhận thực tế, đường 70 qua Viện 103, phường Hà Đông, nước ngập 0,6-0,7 m, kéo dài 200 m. Đường Phạm Hùng, đoạn tòa nhà Keangnam, phường Cầu Giấy, ngập khoảng 0,3 m, xe máy, ôtô phải đi sát dải phân cách giữa.

Đường Lê Đức Thọ qua cửa sân vận động Mỹ Đình hôm qua mênh mông nước, nay còn ngập 0,4-0,6 m, gây ùn tắc cục bộ. Tại các khu vực ven như Nam An Khánh, trước thuộc huyện Hoài Đức, nhiều tuyến đường vẫn ngập 0,3-0,5 m.

Tại các khu dân cư ở vũng trũng thấp, vùng không có hệ thống tiêu thoát nước đồng bộ như khu dân cư hai bên đường Trần Bình, phường Từ Liêm; tổ dân phố số 15, 15, 17 phường Phú Diễn, nước trong nhà dân đã cơ bản thoát hết từ đêm qua, nhưng đường sá vẫn ngập 0,4 m.

Hôm nay, Hà Nội đã cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học, nhiều công sở cho nhân viên làm việc từ xa nên mật độ trên đường giảm đáng kể. Đến 7h, giao thông trên các trục chính dẫn vào trung tâm Thủ đô như Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy - Cầu Giấy, Phạm Hùng chỉ ùn tắc ở các nút giao, chưa rối loạn.

Phố Phan Quốc Trị, đoạn qua chợ Nam Trung Yên, chỗ ngập sâu nhất đến nửa bánh xe máy. Ảnh: Võ Hải

Lý giải nguyên nhân ngập diện rộng và nhiều điểm ngập lâu, Công ty Thoát nước cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi, thành phố có mưa vừa, mưa to. Mưa tập trung mưa từ 11h30 đến 17h30 ngày 30/9, lượng phổ biến 250-350 mm, cục bộ cao tại phường Hai Bà Trưng 420 mm, Ô Chợ Dừa 510 mm.

Mực nước các sông, hồ nội đô đang ở mức cao khiến việc tiêu thoát nước chậm. Đến 6h hôm nay, sông Tô Lịch tại đầu đường Hoàng Quốc Việt mực nước là 5,14m; Hồ Tây 6,25 m; hồ Hoàn Kiếm 8 m (vượt mực nước khống chế là 7,7 m).

Đường Lê Đức Thọ qua cửa sân vận động Mỹ Đình lúc 7h hôm nay. Ảnh: Thanh Hải

Ngoài mưa lớn, hạ tầng thoát nước kém là nguyên nhân chính gây ngập kéo dài. Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, khu vực duy nhất đến nay được đầu tư hệ thống thoát nước tương đối hoàn chỉnh là bốn quận lõi cũ gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, thuộc lưu vực sông Tô Lịch (77,5 km2). Tuy nhiên, khả năng thoát nước nơi này chỉ đáp ứng lượng mưa 310 mm/2 ngày.

Các lưu vực khác hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ. Đơn cử, lưu vực sông Nhuệ gồm các quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông và một phần quận Tây Hồ, huyện Thanh Trì có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhưng hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, thiếu hồ điều hòa, các trạm bơm đầu mối như Yên Nghĩa chưa đạt công suất quy hoạch. Nước mưa chủ yếu tự chảy và phụ thuộc mực nước sông Nhuệ.

Hà Nội cũng như Bắc Bộ nằm trong vùng ảnh hưởng xa của bão Bualoi, đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị từ 0h30 đến 13h ngày 30/9 với sức gió cấp 8-11. Từ 7h đến 19h ngày 30/9, Thủ đô mưa to liên tục, gây ngập ở hầu khắp xã phường, gây rối loạn giao thông, đảo lộn cuộc sống của hàng triệu người. Đến khuya qua, nhiều người vẫn chưa thể về nhà, học sinh phải ở lại trường do đường ngập.