Hà Nội thông tin về các điểm úng ngập sau trận mưa lớn

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, do ảnh hưởng của khối mây đối lưu di chuyển theo hướng Đông Bắc, chiều tối 27/8 trên địa bàn thành phố đã xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng.

Cường độ mưa rất lớn trút xuống trong khoảng 45 phút (từ 16h15 đến 17h00). Lượng mưa đo được tại nhiều khu vực ở mức rất cao, trong đó ghi nhận lớn nhất tại Tây Mỗ với 136mm, Đại Mỗ 117mm, Phú Diễn 116mm, Cầu Giấy 105mm, Xuân Đỉnh 103mm; các khu vực Tây Hồ, Nghĩa Đô cùng đạt 85mm và Phú Thượng đạt 84mm.

Đến 6h ngày 28/8, toàn bộ 8 điểm úng ngập trên địa bàn Hà Nội đã tiêu thoát hết nước nhờ việc chủ động hạ mực nước đệm và vận hành hệ thống bơm tiêu.

Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực. Đến thời điểm 20h00 ngày 27/8, lực lượng chức năng ghi nhận có 8 điểm úng ngập, đọng nước trên địa bàn quản lý.

Trước diễn biến trên, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị duy trì thoát nước kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao nhất, tổ chức ứng trực 24/24 giờ. Tại hiện trường, lực lượng công nhân liên tục thu vớt rác tại các miệng thu nước nhằm khơi thông dòng chảy, đồng thời mở tối đa các cửa phai hồ điều hòa để tăng khả năng tiếp nhận nước mưa.

Đồng thời, hàng loạt trạm bơm đầu mối trọng điểm đã được vận hành hết công suất để hạ mực nước trên toàn hệ thống, bao gồm các trạm: Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Kim Liên, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hoàng Tôn, Đông Trù, Phúc Đồng, Phú Xá, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2, Đồng Tép, Phú Thượng... Ngoài ra, các đơn vị cũng phối hợp vận hành các trạm bơm Yên Nghĩa, Đào Nguyên, Cầu Sa để hạ nhanh mực nước trên lưu vực sông Nhuệ và sông Cầu Ngà.

Nhờ công tác điều tiết và vận hành đồng bộ hệ thống tiêu thoát nước, nước tại các điểm ngập rút nhanh sau khi cường độ mưa giảm. Thống kê từ 20h00 ngày 27/8 đến 6h00 ngày 28/8, Hà Nội chỉ còn mưa nhỏ rải rác với lượng mưa trung bình dưới 5mm. Đến 6h00 sáng 28/8, toàn thành phố không còn ghi nhận điểm úng ngập.

Đánh giá từ cơ quan chuyên môn cho thấy, tại các khu vực trung tâm và những nơi đã được đầu tư dự án chống ngập cục bộ, việc chủ động hạ mực nước đệm trước và trong cơn mưa đã phát huy hiệu quả rõ rệt, duy trì tốt khả năng điều tiết và tiêu thoát nước đô thị trước những trận mưa có cường độ cực đoan.

Dự báo trong ngày 28/8, thời tiết Hà Nội vẫn tiếp tục có mưa rào và dông. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố yêu cầu các đơn vị thoát nước duy trì 100% lực lượng và phương tiện ứng trực tại hiện trường, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước sông hồ để sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.