Đường phố Hà Nội ngập cục bộ rồi nhanh chóng thoát nước sau trận mưa lớn

Chiều 27/8, mưa lớn trùng giờ cao điểm khiến một số tuyến đường tại Hà Nội ngập cục bộ, gây khó khăn cho người dân di chuyển.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tửVTC News, tại ngã tư Phố Yên Ninh - Nguyễn Trường Tộ, mưa lớn khiến nước dâng khoảng 30 - 40 cm.

Các phương tiện di chuyển khó khăn qua khu vực này.

Nhiều người đi bộ phải di chuyển từng bước qua đoạn đường ngập.

Tại phố Hòe Nhai, mưa lớn khiến nước dồn về, có thời điểm dâng khoảng 40 - 50 cm. Người dân đặt rào chắn để cảnh báo các phương tiện khi đi qua khu vực.

Một ô tô bị chết máy khi di chuyển qua đoạn ngập trên phố Hòe Nhai.

Nhiều người phải dắt xe qua khu vực nước ngập để tiếp tục hành trình.

Tại phố Nguyễn Trường Tộ, công nhân Xí nghiệp Thoát nước có mặt, đặt biển cảnh báo để hướng dẫn, nhắc nhở người dân khi đi qua khu vực.

Tại nhiều vị trí, công nhân thoát nước Hà Nội nhanh chóng có mặt tại điểm ngập, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ nước rút.

Tại phố Quán Thánh, nước cũng dâng khoảng 30 - 40 cm trong thời điểm mưa lớn, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Tuy nhiên, tình trạng ngập không kéo dài. Khi mưa giảm, nước tại các điểm ngập nhanh chóng rút, chỉ khoảng 15 phút sau, mặt đường đã thông thoáng đáng kể.

Tại phố Hòe Nhai, nước rút nhanh, các phương tiện bắt đầu đi lại bình thường trở lại. Người dân cũng tranh thủ dọn dẹp sau mưa.

Trên tuyến phố Xuân Thuỷ - Cầu Giấy, mưa lớn vào giờ tan tầm khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại tuyến phố Dịch Vọng, lực lượng chức năng luôn có mặt ở những điểm ngập sâu để xử lý thoát nước và hướng dẫn người dân không đi vào các điểm ngập.

Tuyến phố Liễu Giai - Đào Tấn dòng phương tiện đi lại chậm chạp. Lực lượng chức năng túc trực để thoát nước.

Trên tuyến phố Võ Chí Công, nước mưa rút rất nhanh. Các phương tiện không gặp nhiều khó khăn.