Lũ tại các sông ở Hà Nội dâng cao, đường sá ngoại thành ngập nặng

Ngày 25/8, theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mực nước một số sông đã lên mức báo động lũ, nhiều tuyến đường đã bắt đầu ngập sâu.

Tại xã Kiều Phú (Hà Nội), tỉnh lộ 421B ngập sâu do nước sông Tích dâng cao, nhiều phương tiện chật vật di chuyển qua vùng ngập.

Ô tô đi qua tạo thành sóng nước lớn.

Người đi xe máy khó khăn khi di chuyển qua vùng ngập sâu.

Nước ngập tràn tỉnh lộ 421B.

Nước tràn qua đường đê tại xã Kiều Phú.

Người dân dùng thuyền di chuyển qua vùng ngập.

UBND xã Kiều Phú cắm biển cảnh báo đoạn đường ngập sâu.

Tại phường Sơn Tây, một số khu vực xảy ra ngập úng như phố Cầu Trì (đầu Quang Trung), ngã 3 Quang Trung - đường 35m Khu đô thị HUD, khu vực đầu cầu Ba Quân, ngõ Lò Da - Ngô Quyền và ngõ 4 Quang Trung.

Phường Sơn Tây huy động trên 40 barie, biển cảnh báo, biển hạn chế đi lại, cử khoảng 100 lượt cán bộ, chiến sĩ công an, Ban Chỉ huy Quân sự tham gia hướng dẫn người dân, hạn chế phương tiện đi vào khu vực nước sâu, tiềm ẩn nguy hiểm.