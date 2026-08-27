Hình ảnh các tuyến phố Hà Nội ngập nặng đúng giờ tan tầm

Chiều ngày 27/8, Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận xuất hiện trận mưa lớn khiến nhiều tuyến phố khu vực nội thành ngập nặng.

Theo bản tin cảnh báo lúc 14h50 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 27/8, nhiều khu vực ở Hà Nội có mưa rào và dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Khoảng 16h, mây đen bao phủ nhiều khu vực nội thành Hà Nội, khiến bầu trời tối sầm. Đến 16h30, mưa dông bắt đầu phát triển rất mạnh gây ngập úng nhiều tuyến phố.

Dưới đây là một số hình ảnh về ngập úng trên nhiều tuyến phố:

Ngập trước cửa bến xe khách Mỹ Đình. Ảnh: Nguyễn Tiến Đạt

Một con ngõ trên phố Dương Đình Nghệ, nước ngập sát với vỉa hè. Ảnh: Hoa Đinh

Dòng xe nối dài trên đường Lê Đức Thọ. Khu vực có nhiều trường học, nhiều phụ huynh cho biết di chuyển trên đường cả tiếng vẫn chưa đến đón được con. Ảnh: Tuệ Minh

Nhiều phương tiện không thể di chuyển trước bến xe khách Mỹ Đình. Ảnh: Nguyễn Tiến Đạt.

Một chiếc xe máy phải dắt bộ trên đường Đình Thôn. Ảnh: Lê Anh

Phố Lý Nam Đế ngập nặng. Ảnh: Khoa Đào

Đường Đình Thôn ngập nặng. Ảnh: Lê Anh

Phố Đào Tấn cũng ngập nặng. Ảnh: Lê Minh Sơn

Nhiều xe bị chết máy phải dắt bộ. Ảnh: Lê Minh Sơn