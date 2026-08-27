Cảnh báo ngập úng nhiều tuyến phố ở Hà Nội

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Bắc Bộ vừa phát đi cảnh báo ngập úng các tuyến phố khu vực nội thành Hà Nội.

Hiện nay, khu vực Hà Nội đang có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như Yên Nghĩa 45,1mm, Kiến Hưng 29,3mm… Trong 103 giờ tới, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi cao hơn.

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội có nguy cơ ngập do mưa lớn. Ảnh: Tuấn Anh

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,10-0,30m; thời gian ngập khoảng 20-30 phút, có nơi ngập lâu hơn. Đáng chú ý một số tuyến phố có khả năng ngập sâu với độ sâu lớn nhất từ 0,20-0,40m, có nơi ngập sâu hơn.

Cụ thể các điểm có khả năng ngập gồm:

Ba Đình: Trần Vũ, Cao Bá Quát…

Ngọc Hà: Liễu Giai, phố Đội Cấn…

Giảng Võ: Ngọc Khánh, Đào Tấn…

Hoàn Kiếm: Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch…

Cửa Nam: Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm…

Hai Bà Trưng: Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều…

Vĩnh Tuy: Minh Khai, Mạc Thị Bưởi…

Vĩnh Hưng: Thanh Đàm…

Đống Đa: Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng…

Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn…

Kim Liên: Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc…

Cầu Giấy: Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn…

Yên Hòa: Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên…

Nghĩa Đô: Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Khánh Toàn…

Tây Hồ: Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công…

Phú Thượng: Phú Xá…

Xuân Đỉnh: Xuân Đỉnh…

Đông Ngạc: Đường Phạm Văn Đồng, Tân Xuân…

Phú Diễn: Doãn Kế Thiện, Mai Dịch…

Tây Tựu: Ga Nhổn…

Từ Liêm: Trần Bình, hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, trước cửa sân vận động Mỹ Đình…

Thanh Xuân: Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng…

Khương Đình: Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc…

Hoàng Mai: Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam…

Định Công: Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm…

Dương Nội: Lê Trọng Tấn…

Hà Đông: Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng…

Kiến Hưng: Khu đô thị Văn Phú, Tô Hiệu…

Yên Nghĩa: Yên Nghĩa…

Bồ Đề: Ngọc Lâm…

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại một số tuyến phố, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông và làm ngập các khu vực trũng thấp.