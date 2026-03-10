Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng xăng dầu, dừng bán không có lý do

Người dân Hà Nội xếp hàng dài mua xăng dầu, chiều 9-3

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký Công văn chỉ đạo về việc đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn theo quy định; trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm.

Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào chất lượng xăng dầu của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố; việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; việc đóng, mở cửa của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn;

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội lưu ý, không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán hàng không có lý do, gây thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung xăng dầu cục bộ trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc không cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gây mất ổn định thị trường.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu UBND các xã, phường phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, đóng mở cửa của các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã, phường;

Đồng thời chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường hỗ trợ việc phân luồng, giảm ùn tắc giao thông tại khu vực có cửa hàng xăng dầu tập trung đông người mua; giải quyết triệt để hoạt động bán xăng dầu bằng chai, lọ trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.