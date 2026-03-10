Giá xăng tăng cao, dân công sở chuyển đổi phương tiện di chuyển

Trước biến động của giá xăng dầu, nhiều người dân tại Hà Nội, đặc biệt là dân công sở đang chủ động thay đổi thói quen đi lại hoặc lên kế hoạch chuyển đổi phương tiện sang sử dụng xe buýt, xe đạp hoặc xe điện để tiết kiệm xăng dầu và áp lực kinh tế.

Hình ảnh xếp hàng mua xăng ở Hà Nội những ngày qua.

Giá xăng tăng và bài toán chi phí đi lại của người dân đô thị

Anh Nguyễn Văn Thuận ở xã Sóc Sơn, Hà Nội hàng ngày di chuyển vào nội đô làm việc bằng ô tô cá nhân với quãng đường cả đi và về là 70 km. Giá xăng tăng mạnh khiến chi phí đi lại của anh tăng gấp 1,5 lần so với trước. Điều này khiến anh Thuận phải cân nhắc lại việc sử dụng phương tiện cá nhân mà thay bằng việc sử dụng các phương tiện khác thay thế.

"Khi mà giá xăng tăng như thế nó ảnh hưởng đến chi phí của mình dành cho nhiên liệu, anh đã hạn chế đi ô tô hơn rồi, bây giờ anh đi bằng xe máy điện; mình giảm được thì tốt cho bản thân mình trước đã", anh Thuận nói.

Giống như anh Thuận, gia đình chị Nguyễn Hồng Hạnh ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội cũng tính tới phương án chuyển sang sử dụng xe máy điện nhằm tiết kiệm chi phí chi tiêu hàng ngày: "Tôi đang đi làm khá xa mà quãng đường tôi đi thì xe buýt hay tàu điện chưa thực sự hiệu quả nên tôi tính tới việc mua xe điện. Chúng tôi không biết là xăng còn tăng giá tiếp theo như thế nào nên mua xe điện để chủ động tiếp nhiên liệu là lựa chọn tối ưu lúc này mà tôi có thể lựa chọn".

Chị Hoàng Thu Trang ở phường Hoàng Liệt chia sẻ, trước gánh nặng kinh tế do giá xăng tăng, gia đình chị đã chủ động hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân và cả nhà chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng.

"Bình thường gia đình tôi di chuyển bằng ô tô và xe máy, với việc tăng giá xăng, hai vợ chồng tôi đã thống nhất cố gắng chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng. Trước mắt tôi đã làm vé tháng xe buýt cho tôi và chồng, con lớn nhà tôi cũng đi xe buýt còn bạn bé hơn thì đi xe buýt của trường", chị Trang cho biết.

Trong bối cảnh giá xăng dầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, nhiều người dân cho rằng việc chủ động điều chỉnh thói quen đi lại, hạn chế những di chuyển không cần thiết và lựa chọn phương tiện đi lại phù hợp sẽ là cách để giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt trong thời gian tới.

Chị Bích Ngọc, ở Cầu Giấy chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân: "Mình có thể chia ra, lúc mình đi làm mà tuyến đường đó gần các phương tiện công cộng từ tàu trên cao hay xe buýt thì có thể chuyển đổi sang, còn trong trường hợp mình phải đi xa như đi về quê thì mình vẫn sử dụng xe của mình bình thường thì lúc đó mình cũng giảm bớt một lượng tiêu hao nhiên liệu và đỡ thời gian phải đi đổ xăng dầu".

Động lực thúc đẩy giao thông công cộng và phương tiện xanh

Dưới góc nhìn chuyên gia, TS Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông cho rằng, giá xăng tăng cũng là tiền đề giúp người dân đưa ra định hướng và lựa chọn phương tiện vận tải hành khách công cộng hoặc phương tiện sử dụng nhiên liệu xanh. Trong bối cảnh vận tải công cộng trên địa bàn Hà Nội đang phát triển, ngoài mạng lưới xe buýt phủ rộng khắp còn có đường sắt trên cao sẽ tạo thêm điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện.

"Giá xăng cao, đi lại chi phí tăng lên, chuyển sang phương tiện công cộng vừa giảm bớt ùn tắc vừa giảm ô nhiễm vừa giảm chi phí. Hoặc có thể sử dụng xe đạp ở cự ly ngắn từ 3-4 cây số trở lại. Giải pháp thứ hai là người dân từng bước chuyển sang phương tiện xanh như xe điện để người dân có phương tiện đi lại khi giá xăng tăng cao và giảm ô nhiễm môi trường", TS Nguyễn Xuân Thủy nói.

Trong bối cảnh giá xăng dầu còn nhiều biến động, việc người dân chuyển đổi sang các phương tiện công cộng hoặc phương tiện tiết kiệm năng lượng được dự báo sẽ tiếp tục tăng. Mặt khác, việc đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 cũng đang được triển khai để tăng tính chủ động về nguồn cung nhiên liệu.

Sắp tới, khi từ 1/7 Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực, Thành phố sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ/thời điểm và khu vực. Những điều này cho thấy việc chuyển đổi phương tiện của người dân là cần thiết và phù hợp xu thế, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển. sĐây cũng là xu hướng chuyển dịch năng lượng giúp chúng ta chủ động ứng phó với những biến động bên ngoài.

