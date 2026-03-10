Thứ trưởng Bộ Công Thương nói gì về nguồn cung xăng dầu, giá xăng dầu sắp tới và dự trữ xăng dầu quốc gia?

Giá xăng dầu trong nước biến động mạnh khi giá dầu thô Trung Đông đang diễn biến nóng, đột biến do chiến sự Mỹ, Israel và Iran. Trả lời những vấn đề được dư luận quan tâm về thị trường xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: Nhập khẩu mới rất đa dạng và dồi dào, vấn đề chủ yếu do giá.

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: Đối với nhập khẩu xăng dầu, Việt Nam có rất nhiều nguồn. Trong điều kiện bình thường, các nguồn xăng dầu nhập đã được đa dạng hoá từ các thị trường khác nhau như Châu Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, Châu Âu và cả Trung Đông.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: NT

Tuy nhiên, theo ông Tân nguồn xăng dầu liên quan đến chuỗi cung ứng sản xuất, ví dụ như nguồn xăng dầu nhập từ Mỹ cũng từ Trung Đông nên khi Trung Đông biến động thì sản lượng xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam sụt giảm và chậm về.

“Nguồn cung không thiếu, câu chuyện là giá thế nào”, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định. Ông cho biết thêm, hiện các doanh nghiệp đầu mối đang tìm kiếm và có những kế hoạch nhập hàng.

Về dự trữ xăng dầu, theo ông Tân, Việt Nam có hai loại dự trữ: Dự trữ lưu thông của các doanh nghiệp 20 ngày và dự trữ xăng dầu quốc gia. Dự trữ lưu thông là quy định bắt buộc, trong khi đó, nguyên tắc hoạt động của dự trữ xăng dầu quốc gia theo quy trình tại Luật Dự trữ quốc gia.

Thứ trưởng Tân nói, Nghị quyết 36 của Chính phủ nêu rõ trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung cục bộ, sản xuất bị sụt giảm, Bộ Công Thương sẽ được giao tính toán các phương án để sử dụng nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia.

“Cho đến hiện nay, chúng ta chưa phải sử dụng dự trữ xăng dầu quốc gia”, Thứ trưởng Bộ Công Thương thông tin.

Theo ước tính của Bộ Công Thương, dự trữ xăng dầu hiện nay đủ dùng cho 30 đến 45 ngày và còn phụ thuộc số dự trữ có thể tăng thêm mỗi ngày.

Về chiết khấu và bán lẻ, ông Tân khẳng định: Đây không phải là vấn đề mới, Bộ Công Thương đang kiểm tra doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối.

“Trong tình hình rất phức tạp hiện nay, Bộ sẽ có cách xử lý khác hơn so với điều kiện thông thường”, Thứ trưởng Tân nhấn mạnh.

Về nghĩa vụ cung ứng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, kinh doanh xăng dầu là loại hình kinh doanh có điều kiện, phải đảm bảo cung ứng ra thị trường ở mọi tình huống trừ những trường hợp bất khả kháng.

Lãnh đạo Bộ ghi nhận thông tin Petrolimex và PVOil đang bị quá tải chuỗi cung ứng và cho rằng đây tình trạng chung do người dân đổ xô mua xăng dầu.

"Trong thời gian tới thị trường sẽ quay trở lại bình thường", ông Tân khẳng định.

Về quản lý thị trường, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, Bộ đã yêu cầu lực lượng quản lý thị trường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Về thuế đối với xăng dầu,ngày 9/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2026 giảm thuế nhập khẩu MFN về 0% đối với mặt hàng xăng dầu. Trong thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục báo cáo Chính phủ trình Quốc hội cho giảm thuế bảo vệ môi trường.

Về vấn đề cấm mua xăng dầu theo chai thùng, Thứ trưởng Tân khẳng định: Bộ Công Thương chưa có chủ trương cấm và phương án cấm.

Ông này giải thích, ở thành phố đi lại mua xăng dầu dễ dàng nhưng ở vùng sâu, vùng xa, xăng dầu còn là nguyên liệu phục vụ cho máy móc nông nghiệp. Do đó, Bộ sẽ tính toán thêm.