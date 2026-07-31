Hà Nội sẽ từng bước áp dụng mô hình “thành phố bọt biển” tại các dự án chống ngập mới triển khai

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội

Cung cấp thông tin đến báo chí ngày 31-7, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, hiện đã bước vào cao điểm của mùa mưa bão 2026.

Việc đầu tư hoàn thiện hệ thống tiêu thoát nước mưa cần nguồn lực đầu tư lớn trên diện rộng, qua nhiều địa bàn, cũng như công tác quản lý vận hành hệ thống sau khi hoàn thành… đều cần có thời gian. Vì vậy, để chủ động ứng phó mưa bão và xử lý úng ngập ở giai đoạn cao điểm này, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các giải pháp chi tiết để ứng phó với từng điểm úng ngập.

Trong đó, trước mắt tập trung vào bảo dưỡng trạm bơm, nạo vét, duy tu, duy trì hệ thống cống, kênh, mương, sông, hồ điều hòa; bố trí 100% lực lượng ứng trực tại các điểm ngập trọng yếu, cập nhật kịch bản vận hành hạ mực nước đệm hệ thống trước, trong và sau mưa.

Phối hợp hoàn thiện quy trình vận hành các dự án khẩn cấp, đánh giá sau mỗi trận mưa, kịp thời điều chỉnh phương án vận hành để phát huy tối đa năng lực thoát nước chống úng ngập của các dự án với hệ thống thoát nước hiện trạng.

Cùng đó, triển khai phương án tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông ứng với các kịch bản mưa, bão gây ngập trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm 4 phương án ứng với các vị trí ngập (dưới 10cm; từ 10-20cm; từ 20-30cm; trên 30cm) tại 141 điểm ứng ngập xuất hiện trước đây; tổ chức diễn tập ứng với phương án đề ra…

Ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng cấp, thoát nước - Sở Xây dựng Hà Nội thông tin đến báo chí

Ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng cấp, thoát nước - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thêm, song song với các giải pháp trước mắt thì các giải pháp trung hạn và dài hạn cũng sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thứ nhất, thành phố sẽ đẩy nhanh 12 dự án thoát nước theo quy hoạch đã và đang triển khai thực hiện, gồm: Dự án xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch; Dự án hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm Vĩnh Thanh; Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới cụm công trình đầu mối trạm bơm Bộ Đầu; Xây dựng trạm bơm Văn Khê và hệ thống tiêu ra sông Hồng;

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa lưu vực Tả sông Nhuệ - giai đoạn I; Dự án xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, thành phố Hà Nội (giai đoạn 1); Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước quận Hà Đông thuộc lưu vực Hữu Nhuệ; Dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa);

Xây dựng Cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ; Xây dựng trạm bơm Cự Khối và tuyến mương xả ngoài đê Tả Hồng, tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối, tuyến mương Long Biên - Cự Khối, quận Long Biên; Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm Đào Nguyên, thành phố Hà Nội); Xây dựng hệ thống trạm bơm tiêu Yên Thái, thành phố Hà Nội).

“Hiện tuyến kênh La Khê kết nối sông Nhuệ với trạm Bơm Yên Nghĩa đang hoàn thiện và sẵn sàng kết nối phục vụ tiêu hạ mực nước sông Nhuệ. Với tinh thần các dự án chậm sẽ được rà soát cụ thể vướng mắc về vốn, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, tổ chức thi công để tháo gỡ ngay” – ông Lê Văn Du thông tin.

Nhóm giải pháp thứ hai, Hà Nội ưu tiên các công trình đầu mối, hồ điều hòa, trạm bơm, kênh dẫn có tác động lớn đến các lưu vực Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ, Long Biên, Bắc sông Hồng, Hà Đông và phía Tây Thành phố. Trong đó đặc biệt là trục tiêu thoát nước các tuyến sông, gồm: Trục tiêu thoát nước Sông Nhuệ; Trục tiêu thoát nước Sông Cầu Bây; Trục tiêu Sông Đáy.

Nhóm giải pháp thứ ba: Các giải pháp lâu dài, xuyên suốt gắn với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm sẽ được nghiên cứu triển khai thực hiện trong đồ án Quy hoạch cao độ nền thoát nước Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Cụ thể gồm: Tổ chức triển khai Đề án Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội, giai đoạn 2026 – 2030; Triển khai phương án thoát nước, phòng chống thiên tai ứng với trận lũ vượt thiết kế nhằm giảm thiểu thiệt hại và thích ứng với Biến đổi khí hậu; Kiểm soát chặt quy hoạch cao độ nền, hồ điều hòa và hệ thống thoát nước của các dự án phát triển đô thị, giải pháp tiêu thoát nước mặt với mưa vượt khả năng của hệ thống; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thoát nước.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ từng bước áp dụng mô hình “Thành phố bọt biển”. Trưởng phòng Quản lý Hạ tầng cấp, thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) Lê Văn Du cho biết, “Thành phố bọt biển” là mô hình không chỉ tiêu thoát nước mưa, mà còn giữ nước, thấm nước, điều tiết và tái sử dụng nước mưa… Mô hình này sẽ từng bước được áp dụng trong các dự án mới triển khai trên địa bàn thành phố.