Hà Nội đưa vào vận hành nhiều công trình chống ngập trước mùa mưa

Sau nhiều tháng thi công đồng loạt, hàng loạt công trình chống ngập tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành những hạng mục chính.

Từ các hồ điều hòa đến hệ thống kênh tiêu thoát nước, nhiều dự án đã sẵn sàng đưa vào vận hành trước cao điểm mùa mưa.

Một trong những công trình có tiến độ nổi bật là dự án hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2), nằm trên địa bàn phường Đại Mỗ. Dự án có quy mô khoảng 12 ha, với tổng mức đầu tư gần 370 tỷ đồng.

Sau hơn ba tháng triển khai, đơn vị thi công đã hoàn thành việc đào hồ và kè bờ.

Trên công trường, các hạng mục như vỉa hè, lan can dọc hồ cùng hệ thống cảnh quan đang được gấp rút hoàn thiện.

Hồ điều hòa nằm gần các tuyến đường Tố Hữu, Trung Văn và khu vực tập trung nhiều khu đô thị, chung cư cao tầng. Khi đi vào vận hành, công trình sẽ tăng khả năng điều tiết nước, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước và hạn chế tình trạng ngập úng tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết, tiến độ các dự án chống ngập đang được đẩy nhanh. Nếu trước đây, một dự án thường mất từ 2-3 năm để hoàn thành thì nay nhiều công trình chỉ mất vài tháng để cơ bản hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào khai thác, sử dụng.

Trong nhóm các dự án chống ngập khẩn cấp đang triển khai, hồ điều hòa Mễ Trì cũng là công trình đầu tiên hoàn thành công tác đào hồ và chuyển sang giai đoạn thi công kè bờ.

Bên cạnh các hồ điều hòa, Hà Nội đang triển khai dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương với tổng mức đầu tư khoảng 920 tỷ đồng.

Dự án có chiều dài khoảng 7,6km. Trong đó, hơn 3,5km từ trạm bơm Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng được xây dựng theo dạng kênh hở, phần còn lại là hệ thống cống hộp ngầm kéo dài đến sông Tô Lịch.

Sau khi hoàn thành, tuyến kênh sẽ bổ cập nước từ sông Hồng vào sông Tô Lịch, đồng thời tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập cục bộ cho các khu vực Resco, Ecohome, khu Ngoại giao đoàn và vùng lân cận.

Ở cửa ngõ phía Tây, hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 cũng đang dần hoàn thiện sau khi khởi công cuối tháng 1 năm nay. Công trình có diện tích khoảng 20ha, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng.

Hồ được thiết kế với mực nước sâu khoảng 4m, hệ thống kè dài 2,5km cùng cống điều tiết kết nối với kênh La Khê. Đến nay, các hạng mục trọng yếu của dự án đã hoàn thành.

Khi đưa vào vận hành, hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 sẽ tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Đại lộ Thăng Long, khu đô thị An Khánh và các vùng lân cận, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của trạm bơm Yên Nghĩa, giảm tải cho hệ thống thoát nước lưu vực sông Nhuệ.

Trong khi đó, hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 có diện tích khoảng 5ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng đã hoàn thành 100% khối lượng thi công.

Đáng chú ý, hồ điều hòa Phú Đô - công trình có quy mô lớn nhất trong nhóm các hồ điều hòa chống ngập phía Tây cũng đã cơ bản hoàn thành.

Dự án có diện tích khoảng 36ha, tổng mức đầu tư gần 800 tỷ đồng. Các hạng mục chính như đào hồ, thi công cừ bê tông dự ứng lực quanh hồ và hệ thống cống kết nối với hạ tầng thoát nước khu vực đều đã hoàn thành. Mặt hồ cũng đã được bơm nước, sẵn sàng đưa vào vận hành.

Theo thiết kế, hồ điều hòa Phú Đô được kết nối với kênh Mai Dịch - Phú Đô và kênh Mỹ Đình - Tân Mỹ thông qua hệ thống cống ngầm, qua đó nâng cao khả năng trữ và điều tiết nước mưa cho khu vực. Khi mực nước sông Nhuệ ở mức thấp, nước sẽ được tiêu thoát trực tiếp; còn khi mực nước dâng cao, hệ thống sẽ phối hợp với trạm bơm Đồng Bông 1-2 để bảo đảm tiêu úng hiệu quả.

Dù phần cảnh quan vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, hồ điều hòa Phú Đô đã tham gia hỗ trợ tiêu thoát nước trong đợt mưa lớn hồi tháng 5, phát huy hiệu quả trước khi toàn bộ dự án hoàn thành.