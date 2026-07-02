Trên công trường siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TPHCM

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 1/7, tại cống Mương Chuối - cống kiểm soát triều có quy mô lớn nhất toàn dự án, hàng chục công nhân đang khẩn trương hoàn thiện nhà quản lý, lắp đặt các hạng mục phụ trợ và chỉnh trang khu vực vận hành.

Bên ngoài công trường, vật liệu xây dựng cũng vừa được tập kết. Máy móc, thiết bị cơ giới đã được huy động trở lại, sẵn sàng triển khai đồng loạt các phần việc còn lại.

Không chỉ tại Mương Chuối, các cống kiểm soát triều lớn như Phú Xuân và Tân Thuận cũng đang được tái tổ chức thi công, hướng đến mục tiêu hoàn thiện toàn bộ hệ thống để chuẩn bị kết nối thiết bị, chạy thử và vận hành đồng bộ.

Ông Nguyễn Văn Bảo, Phó Giám đốc Công ty Trung Nam An Triều cho biết: "Ngay sau khi tái khởi động, chúng tôi đã rà soát toàn bộ công trình, kiểm tra hiện trạng, đánh giá kỹ thuật, bảo dưỡng thiết bị và xử lý các nội dung cần thiết nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn trước khi đưa vào vận hành".

Những hạng mục phức tạp nhất của dự án đã cơ bản hoàn thành. Khối lượng còn lại chủ yếu là đường vận hành, cảnh quan, cây xanh, sơn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện nội thất các công trình quản lý.

Hiện trên toàn công trường có khoảng 500 công nhân cùng 150 kỹ sư, cán bộ kỹ thuật làm việc theo ca để hoàn thiện các hạng mục cuối. “Mặc dù hiện nay công trường chủ yếu tổ chức một ca làm việc nhưng toàn bộ lực lượng đều trong tâm thế sẵn sàng tăng cường nhân lực, thiết bị và thời gian thi công ngay khi các điều kiện cho phép để đẩy nhanh tiến độ”, ông Bảo thông tin.

Không khí thi công tại dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng càng thêm rộn ràng khi TPHCM đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo nhà đầu tư, đây không chỉ là dấu mốc lịch sử mà còn là động lực để tập thể kỹ sư, công nhân tăng tốc hoàn thiện một trong những công trình chống ngập lớn nhất của thành phố.

Gắn bó với dự án suốt 8 năm, ông Hữu Mạnh, kỹ sư giám sát cống Mương Chuối, cho biết việc công trình được tái khởi động đã tiếp thêm động lực cho đội ngũ kỹ sư, công nhân trên công trường. Ông kỳ vọng các vướng mắc sớm được tháo gỡ để dự án tăng tốc thi công, sớm hoàn thành trong năm 2026, góp phần giảm ngập và cải thiện môi trường sống cho người dân TPHCM.

Sau nhiều năm gián đoạn, công trường sôi động trở lại đang mở ra kỳ vọng siêu dự án chống ngập sớm hoàn thành, góp phần giảm ngập, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy TPHCM phát triển bền vững.