Xách ngược chân trẻ đánh dã man, chủ nhóm trẻ 'Con cưng' lĩnh 9 tháng tù

Theo bản án sơ thẩm, L là chủ nhóm nhà trẻ "Con cưng", được UBND xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam cũ (nay là xã Quế Sơn Trung) cấp giấy phép hoạt động với quy mô nhóm trẻ gia đình. Bị cáo nhận nuôi dưỡng, chăm sóc 10 trẻ, từ 12 đến tháng 36 tháng tuổi.

Nhóm trẻ có lắp camera trong phòng để phụ huynh theo dõi giám sát hằng ngày. Cuối tháng 3/2025, cháu K., Nh. (đều sinh năm 2023) cùng với 7 cháu khác được gửi tại nhóm trẻ "Con cưng".

Bảo mẫu L. làm việc với cơ quan công an vào tháng 4/2025.

Khoảng 11h55 ngày 11/4, các cháu có biểu hiện quấy khóc trong giờ ngủ trưa, làm ảnh hưởng đến một số cháu trong lớp nên L cầm đoạn cây nhựa, xách ngược 2 chân của cháu K và Nh lên rồi đánh tới tấp, nhằm hăm dọa để các cháu không khóc. Không những vậy, L dùng đoạn cây nhựa nhét vào miệng 2 cháu.

Ngoài ra, vào các ngày 1, 3 và 4/4, L còn dùng tay đánh 2 cháu nói trên. Sau khi bị phát hiện, L dùng điện thoại xóa dữ liệu trong camera. Theo giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu K là 2% và cháu Nh là 1%.

L dùng đoạn cây nhựa nhét vào miệng trẻ.

Tại phiên sơ thẩm vào tháng 8/2025, TAND khu vực 6 Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo L 9 tháng tù. Sau phiên sơ thẩm, L có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại cấp phúc thẩm vừa qua, TAND TP Đà Nẵng cho rằng, hành vi của L là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến thân thể, sức khỏe của con người được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển bình thường của trẻ em, đồng thời ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

Bảo mẫu xách ngược 2 chân trẻ đánh tới tấp.

Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật, trái với đạo đức nghề nghiệp nhưng vẫn cố ý phạm tội nhiều lần với nhiều trẻ em có độ tuổi còn rất nhỏ.

TAND TP Đà Nẵng nhận định, mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, đúng người đúng tội nên bác kháng cáo của L., tuyên y án 9 tháng tù về tội "Hành hạ người khác".