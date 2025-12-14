Cầu nặng 9.000 tấn qua sông Sài Gòn được nâng cao hơn một mét

Thông tin được đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Xây dựng TP HCM, cho biết ngày 14/12 sau một tháng kích nâng cầu. Đây là cây cầu thứ hai được nâng tĩnh không trên hệ thống sông Sài Gòn, sau cầu Bình Triệu 1 đã hoàn thành.

Việc kích nâng cầu Bình Phước 1 bắt đầu thực hiện từ giữa tháng 10 - là công đoạn khó khăn và phức tạp nhất trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án. Công trình có tổng trọng lượng khoảng 9.000 tấn, hiện đã hoàn tất nâng cao thêm 1,25 m, đạt tĩnh không 7 m giúp tàu thuyền lớn ở sông Sài Gòn phía dưới thuận tiện đi qua.

Cầu Bình Phước 1 hoàn tất kích nâng thêm 1,25 m, trưa 14/12. Ảnh: Giang Anh

Trung bình mỗi ngày, cầu được kích nâng đồng đều 4-8 cm. Đơn vị thi công dùng 90 bộ kích thủy lực tải trọng 400-500 tấn để kích cao cầu. Tất cả thiết bị kết nối cảm biến, điều khiển qua hệ thống máy tính trung tâm, sai số không vượt 1 mm. Quá trình triển khai, công trình được theo dõi rung lắc liên tục để đảm bảo an toàn.

Cầu Bình Phước gồm 13 nhịp kết cấu bêtông và ba nhịp chính kết cấu thép. Khi sửa năm 2012, nhà thầu Freyssinet kết nối thành ba liên nhịp, mỗi liên dài khoảng 140 m. Do vậy, quá trình nâng được tiến hành tuần tự từ liên 1 đến 3, rồi lặp lại nhằm đảm bảo đồng bộ.

Đại diện trung tâm cho biết sau khi hoàn tất công đoạn nâng cao, ngày 17/12 cầu sẽ được thử tải, đồng thời kiểm tra, chằng chống cốt thép, gia cố các hạng mục liên quan. Trong tháng 12, cầu Bình Phước sẽ hoàn tất nâng cấp và đưa vào khai thác bình thường trở lại.

Cầu Bình Phước 1 (bên phải) đang thi công, xe được phân luồng sang cầu Bình Phước 2 (trái), trưa 14/12. Ảnh: Giang Anh

Khai thác từ cách đây 20 năm, cầu Bình Phước 1 nối Thủ Đức và quận 12 (cũ) dài gần 480 m, rộng hơn 11 m, tĩnh không chừng 6 m. Tháng 8/2022, cầu bị một tàu va chạm làm biến dạng kết cấu, buộc thành phố phải cấm xe tải trọng lớn đi qua để đảm bảo an toàn.

Trước đó, cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, nối Thủ Đức sang Bình Thạnh (cũ) bắt đầu được nhà thầu kích nâng tĩnh không thêm 1,08 m từ cuối tháng 8, đến nay đã xong và đưa vào khai thác trở lại.

Hướng tuyến cầu Bình Phước 1 và 2. Đồ hoạ: Khánh Hoàng

Việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và Bình Phước 1 là giải pháp kỹ thuật lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam với quy mô lớn. Hai công trình có tổng vốn đầu tư 233 tỷ đồng từ ngân sách TP HCM, nhằm khơi thông tuyến giao thông thủy, đảm bảo an toàn cho cả đường bộ.