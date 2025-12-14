Campuchia đóng cửa biên giới, Thái Lan "tiếp tục hành động quân sự"

Phía Campuchia đưa ra quyết định này sau khi cáo buộc nước láng giềng có nhiều hành động xâm phạm chủ quyền.

Cụ thể, tuần qua, Campuchia chỉ trích Thái Lan tiến hành nhiều đợt tấn công không phân biệt mục tiêu, khiến dân thường thương vong và làm hư hại nhiều khu dân cư cũng như cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Campuchia.

Campuchia đóng cửa biên giới với Thái Lan. Nguồn: Khmer Times

Nhà chức trách Campuchia khuyến cáo công dân nước này đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan tiếp tục ổn định cuộc sống tại đó như bình thường.

Tương tự, công dân Thái Lan hiện cư trú và làm việc tại Campuchia được đề nghị ở lại Campuchia cho đến khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng giao tranh.

Bộ Nội vụ Campuchia nhấn mạnh đó là biện pháp tạm thời nhằm bảo đảm an toàn cho người dân giữa bối cảnh tình hình an ninh khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan vẫn diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, phát biểu trước báo giới ngày 13-12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul khẳng định nước này sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự tại khu vực biên giới tranh chấp với Campuchia.

"Chúng tôi tiếp tục hành động cho đến khi không còn mối đe dọa hay tổn hại nào đối với lãnh thổ cùng người dân Thái Lan" - ông Anutin quả quyết.

Trong một bài viết trên mạng xã hội, thủ tướng Thái Lan cho hay hiện hai bên không thực thi bất kì lệnh ngừng bắn nào.

Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet cho biết ông hoan nghênh đề xuất từ Chủ tịch Asean - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Ông Anwar cho biết Asean sẽ triển khai nhóm quan sát viên tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia, với sự hỗ trợ giám sát vệ tinh từ Mỹ.

Phía Thái Lan phản hồi rằng nước này sẵn sàng hợp tác với nhóm quan sát viên Asean, song mọi lệnh ngừng bắn phải được bàn thảo trước khi công bố, không thể áp dụng khi xung đột đang diễn ra.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông có điện đàm với ông Anutin và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.

Ông Trump khẳng định hai bên đồng ý "chấm dứt mọi hành động nổ súng".

Tuy nhiên, cả Thái Lan lẫn Campuchia đều không xác nhận việc đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Nhà Trắng sau đó ra thông cáo cho biết Tổng thống Mỹ kỳ vọng hai bên tôn trọng mọi cam kết; đồng thời cảnh báo Washington có thể buộc các bên chịu trách nhiệm nếu cần thiết, nhằm chấm dứt bạo lực, hướng tới hòa bình bền vững.