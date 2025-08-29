Hình ảnh phối cảnh quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng có quy mô diện tích hơn 26.300m2, dự kiến, sẽ hình thành một quảng trường liên kết với không gian cây xanh phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa.

Phối cảnh khu vực không gian, quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Khu vực này sẽ được tăng cường tiện ích đô thị như tổ chức hệ thống chiếu sáng, vòi phun nước nghệ thuật kết hợp với cây xanh cảnh quan chung để tạo điểm nhấn.

Quảng trường cũng sẽ kết hợp với phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị. Các tuyến đường đi bộ sẽ được mở rộng, kết hợp với hệ thống xe điện để giảm thiểu phương tiện cá nhân, tạo môi trường thân thiện với người đi bộ.

Hệ thống chiếu sáng, vòi phun nước nghệ thuật kết hợp với cây xanh trên quảng trường.

Trong phạm vi quảng trường, công viên phía Đông sẽ nghiên cứu bố trí xây dựng công trình ngầm (3 tầng hầm), tối ưu hóa diện tích sử dụng, các chức năng gồm bãi đỗ xe, không gian văn hóa, trung tâm thương mại và lối đi bộ kết nối với các khu vực xung quanh.

Toàn cảnh khu vực không gian, quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Quyết định số 4412 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến (tỷ lệ 1/500) đoạn từ ga C8 đến ga C10 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo nêu rõ, Ga C9 (Hồ Hoàn Kiếm) xây dựng ngầm dưới đường Đinh Tiên Hoàng đoạn qua khu vực Quảng trường - Công viên Đông hồ Hoàn Kiếm và trụ sở HĐND, UBND TP Hà Nội, quy mô 4 tầng, tổng diện tích khoảng 7.703m².

Trước đó, vào ngày 17/3, Đảng ủy UBND TP Hà Nội báo cáo Thường trực Thành ủy về việc nghiên cứu quy hoạch, đầu tư cải tạo chỉnh trang một số khu vực quảng trường, không gian công cộng trên quận Hoàn Kiếm.

Dự án cải tạo không gian phía Đông hồ Hoàn Kiếm được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng phần nổi của quảng trường và công viên bằng nguồn vốn đầu tư công. Giai đoạn 2 xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với nhà ga C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Khu vực cải tạo phía Đông hồ Hoàn Kiếm hiện có 47 chủ sử dụng đất, trong đó có 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân (32 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở; 2 hộ có hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; 2 hộ nằm trong số quản lý nhưng không có hợp đồng thuê nhà).

Trong khu vực này có một số công trình giá trị, gồm các trụ sở Viện Văn học (biệt thự nhóm 2); Điện lực Hà Nội (biệt thự nhóm 3); Sở Văn hóa Thể thao (công trình kiến trúc có giá trị), "nhà đèn" và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên khu đất của Điện lực Hà Nội.