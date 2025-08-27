Mưa lớn kéo dài, một số tuyến phố Hà Nội vẫn ngập sâu, cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn

Theo ghi nhận, con phố Kẻ Vẽ thuộc phường Đông Ngạc (Hà Nội) vẫn đang trong tình trạng ngập sâu.

Lượng nước rút chậm khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn, người dân phải lội bộ giữa dòng nước ngập để về nhà.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều cửa hàng, cơ sở sản xuất nằm ở khu vực trũng thấp phải đóng cửa tạm thời. Trong ảnh là Chung cư Ecohome3.

Tại cụm Công nghiệp Từ Liêm (Hà Nội) hoạt động sản xuất của nhiều nhà xưởng, cơ sở sản xuất cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Tình trạng ngập cũng gây ra những vấn đề nghiêm trọng về vệ sinh môi trường. Nước ngập tại các khu dân cư đã cuốn theo rác thải sinh hoạt, khiến rác nổi lềnh bềnh, bốc mùi khó chịu.

Nhiều phương tiện đã chết máy khi cố gắng vượt qua vùng ngập.

Hai đường gom trên Đại lộ Thăng Long vẫn ngập sâu, nhất là các đoạn có cầu dân sinh cắt ngang. Ảnh: Lê Quỳnh

Không chỉ gây khó khăn trong việc đi lại, ngập còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hằng ngày. Nhiều gia đình trong phố Hoa Bằng (Cầu Giấy) phải kê đồ đạc lên cao, do nước ngập vào nhà.

Mặc dù mưa đã ngớt những đường 70 (đoạn qua viện 103) vẫn ngập nước, giao thông ùn tắc.

Dịch vụ đưa người và phương tiện qua đoạn ngập ở đầu cầu Tây Mỗ sang đường 70 Xuân Phương - Xuân Canh. Ảnh: Lê Quỳnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay 27.8, vùng áp thấp do bão số 5 suy yếu đã rời xa khu vực đất liền của Việt Nam. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông cục bộ có nơi mưa rất to, từ chiều mưa giảm dần. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.