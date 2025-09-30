Vì sao Hà Nội mưa không ngớt suốt cả sáng nay?

Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần trên biên giới đất liền Việt - Lào.

Mặc dù vậy, hoàn lưu sau bão số 10 tiếp tục gây mưa tại nhiều tỉnh, thành phố của cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội. Dự báo trong hôm nay (30/9), tại nhiều xã, phường sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, khu vực thành phố Hà Nội đang mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong 3-6 giờ tới, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 40-80mm, có nơi cao hơn.

Cơn mưa xối xả kéo dài khiến giao thông Hà Nội tê liệt sáng 30/9. Ảnh: Tuấn Anh

Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,60m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 2-4 giờ, có nơi ngập lâu hơn. Đề phòng ngập úng một số vùng thấp trũng khu vực ngoại thành.

Các tuyến phố ngập úng nghiêm trọng gồm:

Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng.

Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Khánh Toàn.

Mưa lớn gây ngập nghiêm trọng ở nhiều tuyến phố của Hà Nội.

Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm.

Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Chiến Thắng, Khu đô thị Văn Phú, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại một số tuyến phố, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông; ngập úng một số khu thấp trũng. Ngoài ra cần đề phòng sạt lở đất ở một số xã, phường khu vực ngoại thành Hà Nội như Ba Vì, Sơn Tây,…

Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn cho khu vực Hà Nội.

Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ Nguyễn Văn Hiệp cảnh báo trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.