Vì sao Hà Nội mưa không ngớt suốt cả sáng nay?
Dù bão số 10 đã suy yếu và tan dần, tuy nhiên hoàn lưu sau bão vẫn tiếp tục đây mưa tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội. Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cảnh báo một loạt hình thái thiên tai đi kèm.
Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần trên biên giới đất liền Việt - Lào.
Mặc dù vậy, hoàn lưu sau bão số 10 tiếp tục gây mưa tại nhiều tỉnh, thành phố của cả nước, trong đó có thủ đô Hà Nội. Dự báo trong hôm nay (30/9), tại nhiều xã, phường sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, khu vực thành phố Hà Nội đang mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong 3-6 giờ tới, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 40-80mm, có nơi cao hơn.
Cơn mưa xối xả kéo dài khiến giao thông Hà Nội tê liệt sáng 30/9. Ảnh: Tuấn Anh
Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,60m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 2-4 giờ, có nơi ngập lâu hơn. Đề phòng ngập úng một số vùng thấp trũng khu vực ngoại thành.
Các tuyến phố ngập úng nghiêm trọng gồm:
Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền – Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng.
Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Khánh Toàn.
Mưa lớn gây ngập nghiêm trọng ở nhiều tuyến phố của Hà Nội.
Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm.
Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Chiến Thắng, Khu đô thị Văn Phú, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh.
Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại một số tuyến phố, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông; ngập úng một số khu thấp trũng. Ngoài ra cần đề phòng sạt lở đất ở một số xã, phường khu vực ngoại thành Hà Nội như Ba Vì, Sơn Tây,…
Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn cho khu vực Hà Nội.
Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ Nguyễn Văn Hiệp cảnh báo trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
Ngoài ra, mưa lớn trong thời gian ngắn làm hệ thống thoát nước trở nên quá tải, gây ra tình trạng ngập trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định trong ngày 30/9, hiện tượng mưa lớn tiếp tục diễn ra với lượng mưa phổ biến như Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai 70-150mm, cục bộ 250mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa: 50-100mm, có nơi trên 200mm.
Do nhiều ngày qua mưa dồn dập, đất vùng núi và trung du đã bão hòa nước, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực này được đánh giá ở mức rất cao. Ngay cả khi bão đã suy yếu, hệ quả mưa lớn vẫn có thể kéo dài thêm 2-3 ngày.
Theo cảnh báo, trên nhiều sông có thể xuất hiện một đợt lũ lớn, có nơi vượt báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng hạ du, đặc biệt tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
Ngoài tác động của bão số 10, ông Khiêm cho biết hiện dải hội tụ nhiệt đới đang hoạt động ổn định ở vĩ độ thấp, dễ hình thành các nhiễu động xoáy. Dự báo có 1-2 nhiễu động khả năng trở thành áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines, với xác suất 50-55% có thể di chuyển vào Biển Đông trong tuần đầu tháng 10. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đang theo dõi sát sao để kịp thời thông tin.
30/09/2025 12:02 PM (GMT+7)