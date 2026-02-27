Pakistan tuyên bố "chiến tranh công khai" với Afghanistan sau loạt giao tranh đẫm máu mới nhất

Các nhân viên an ninh Taliban đứng gác gần cửa khẩu biên giới Torkham giữa Afghanistan và Pakistan thuộc tỉnh Nangarhar. Ảnh Aimal Zahir/Getty Images

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan, Khawaja Mohammad Asif, tuyên bố nước này đã "hết kiên nhẫn” với Afghanistan sau khi cả hai bên đều tiến hành các cuộc tấn công. Pakistan khẳng định các đòn không kích của họ là để đáp trả.

Trong một bài đăng trên X, ông Asif cho biết Pakistan từng hy vọng Afghanistan sẽ có hòa bình sau khi lực lượng NATO rút quân, và mong đợi Taliban tập trung vào phúc lợi của người dân Afghanistan cũng như sự ổn định khu vực.

Thay vào đó, ông cáo buộc Taliban đã biến Afghanistan “thành một thuộc địa của Ấn Độ”, dung túng các phần tử vũ trang từ khắp nơi trên thế giới và bắt đầu “xuất khẩu khủng bố”.

“Sự kiên nhẫn của chúng tôi giờ đã cạn. Giờ đây là chiến tranh công khai giữa chúng ta”, ông Asif nói.

Phát biểu của ông được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các cuộc không kích của Pakistan được cho là đã nhắm vào các mục tiêu ở Kabul, cũng như Kandahar ở phía nam và tỉnh Paktia Province ở đông nam. Diễn biến leo thang này xảy ra vài tháng sau khi Qatar và Turkey làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn giữa hai bên.

Pakistan từ lâu cáo buộc Ấn Độ hậu thuẫn nhóm ly khai Quân đội Giải phóng Baloch (Baloch Liberation Army - BLA) và lực lượng Taliban Pakistan - cáo buộc mà New Delhi bác bỏ.

Hai chính phủ đã đưa ra các con số thương vong trái ngược nhau, mỗi bên đều tuyên bố gây thiệt hại nặng nề cho phía còn lại.

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết trong đêm đã có 55 binh sĩ Pakistan thiệt mạng, bao gồm một số người có thi thể được đưa vào Afghanistan, và “một số khác bị bắt sống”. Theo Bộ này, 8 binh sĩ Afghanistan thiệt mạng và 11 người bị thương. Bộ cũng cho biết đã phá hủy 19 chốt quân đội Pakistan và hai căn cứ, và giao tranh kết thúc vào khoảng nửa đêm, tức khoảng bốn giờ sau khi bắt đầu vào tối thứ Năm.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin Pakistan, Attaullah Tarar, cho biết hai binh sĩ Pakistan thiệt mạng và ba người bị thương, đồng thời phủ nhận việc binh sĩ bị bắt giữ.

Mosharraf Ali Zaidi, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, cho biết trong một bài đăng trên X rằng ít nhất 133 tay súng Afghanistan đã thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Ông cũng nói 27 chốt của Afghanistan đã bị phá hủy và 9 tay súng bị bắt giữ.

Ông Asif cáo buộc chính quyền Taliban tước bỏ các quyền cơ bản của người dân Afghanistan, bao gồm cả quyền của phụ nữ – những quyền mà ông cho là được đảm bảo theo giáo lý Hồi giáo.