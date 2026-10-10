Hà Nội khánh thành, khởi công loạt dự án dịp 10/10, tạo động lực phát triển mới

Loạt dự án giao thông quy mô lớn

Đáng chú ý là dự án thành phần 2.1, xây dựng đường song hành thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Dự án dài khoảng 58,2km, đi qua 17 xã, phường, tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng, khởi công ngày 25/6/2023.

Dịp này, đoạn tuyến dài 15km từ khu vực đê Hữu Hồng, cầu Hồng Hà đến Đại lộ Thăng Long được thông xe kỹ thuật. Hà Nội dự kiến thông xe thêm khoảng 22km trong tháng 11 và hoàn thành toàn bộ đường song hành trong năm 2026.

Đường song hành thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thành Huế.

Cũng thông xe dịp này là dự án thành phần 2 đường Vành đai 2,5 dài khoảng 2,2km, tổng mức đầu tư 432 tỷ đồng, gồm 3 đoạn: Dịch Vọng – Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm – Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum – Nguyễn Trãi. Đây là 3 đoạn cuối cùng trong tổng số 13 đoạn của tuyến Vành đai 2,5 dài hơn 19km.

Đường 2,5 thông xe kỹ thuật trong dịp 10/10. Ảnh (ghi nhận tháng 9): Kiều Oanh

Trong nhóm dự án khởi công, tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, dài khoảng 1,76km, quy mô 4 làn xe. Công trình được kỳ vọng tách dòng phương tiện đi thẳng khỏi giao thông mặt đất, giảm ùn tắc tại các nút giao.

Trong khi đó, bến xe khách Yên Sở được đầu tư gần 450 tỷ đồng trên diện tích gần 27.600m², công suất dự kiến 800-1.000 lượt xe/ngày. Bến có tầng hầm rộng 5.000m², hệ thống đón trả khách khép kín và ứng dụng công nghệ quản lý. Đây sẽ là đầu mối vận tải hành khách thứ 7 của Hà Nội.

Dồn lực xử lý ô nhiễm sông, nước thải

Trong lĩnh vực môi trường, dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm sông Cầu Bây có tổng mức đầu tư khoảng 11.681 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2026-2028 theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Dự án gồm 61km cống thu gom, 29 trạm bơm nâng và 5 nhà máy xử lý nước thải, tổng công suất thiết kế 142.000m³/ngày đêm, có thể đạt 180.000m³/ngày đêm khi mưa. Các hạng mục khác gồm nạo vét lòng sông, kè bờ, hồ lắng bùn rộng khoảng 10ha và tuyến đường ven sông dài hơn 14km.

Dự án bổ sung, hoàn thiện hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm sông Nhuệ sơ bộ có tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Phạm vi triển khai qua 19 xã, phường, từ Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, gồm cải tạo lòng sông, kè bờ, xây dựng đường giao thông, cống thu gom nước thải và các nhà máy xử lý.

Ngoài ra, hệ thống thu gom nước thải lưu vực S3 và Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô có tổng mức đầu tư dự kiến 4.038 tỷ đồng. Hệ thống thu gom dài khoảng 24,09km, gồm 5 trạm bơm nâng; nhà máy có công suất thiết kế 91.500m³/ngày đêm.

Các dự án được kỳ vọng giảm ô nhiễm nguồn nước, cải thiện năng lực tiêu thoát nước và từng bước nâng cao chất lượng môi trường đô thị.

Khởi công loạt dự án mở rộng không gian kinh tế, nâng chất lượng dịch vụ

Khởi công vào dịp 10/10, Khu công nghiệp Tiến Thắng được quy hoạch trên diện tích hơn 449ha. Giai đoạn 1 có quy mô hơn 230ha, tổng mức đầu tư khoảng 4.455 tỷ đồng, định hướng phát triển theo mô hình sinh thái, thông minh, phát thải thấp, dự kiến tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động.

Tại Đông Anh, dự án Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi thuộc khu nghỉ dưỡng The Five Hotel & Resort có tổng vốn đầu tư khoảng 120 triệu USD cũng được khởi công. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 25 tầng, dự kiến cung cấp hơn 350 phòng khách sạn, 330 căn hộ dịch vụ cùng không gian văn phòng, hội nghị và sự kiện.

Mô hình trường đua ngựa.

Tại xã Sóc Sơn, tổ hợp vui chơi, giải trí đa năng với điểm nhấn là trường đua ngựa có tổng vốn đầu tư khoảng 420 triệu USD (gần 9.600 tỷ đồng), quy mô 125ha.

Riêng khu trường đua rộng gần 100ha, gồm sân đua, khán đài sức chứa khoảng 30.000 người và hệ thống nuôi, huấn luyện, chăm sóc ngựa. Dự án được kỳ vọng bổ sung sản phẩm du lịch, giải trí và thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ tại khu vực phía Bắc Hà Nội.

Ở phía Tây, Công viên Safari Ba Vì có quy mô 299ha, định hướng phát triển hoạt động tham quan, trải nghiệm bán hoang dã gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Mô hình Công viên Safari Ba Vì.

Trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 tại đường Võ Chí Công được đầu tư khoảng 789 tỷ đồng, quy mô 300 giường bệnh, gồm tòa nhà chính 12 tầng nổi và 2 tầng hầm.

Về giáo dục, Hà Nội triển khai các trường phổ thông nhiều cấp học chất lượng cao tại Sóc Sơn, Thạch Thất và Phù Đổng. Các dự án có tổng mức đầu tư lần lượt khoảng 677 tỷ đồng, hơn 692 tỷ đồng và 795 tỷ đồng, hướng tới đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 2.160 học sinh mỗi trường.

Dự án Trung tâm an ninh mạng, trung tâm máy chủ quản lý tập trung và trụ sở Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an TP Hà Nội có tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 2/2028.

Bên cạnh đó là dự án cải tạo 131 vòm cầu đường sắt dài hơn 1,7km, từ khu vực Cửa Đông đến ga Long Biên, hướng tới bảo tồn kết cấu đá nguyên bản, kết hợp không gian đi bộ, cây xanh và hoạt động văn hóa.

Các công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô. Hiệu quả sẽ phụ thuộc vào tiến độ thực hiện và khả năng đưa từng dự án vào khai thác đồng bộ, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.