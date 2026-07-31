Các dự án chống ngập khẩn cấp ở Hà Nội bước đầu phát huy hiệu quả

Nâng cao năng lực chống ngập

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, nguy cơ úng ngập kéo dài tại nhiều khu vực trên địa bàn do biến đổi khí hậu khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là mưa lớn cường suất cao, xuất hiện ngày càng thường xuyên, gây áp lực lớn lên hệ thống thoát nước đô thị. Trong khi đó, nhiều hạng mục hạ tầng như hồ điều hòa, trạm bơm, kênh dẫn và các công trình đầu mối vẫn chưa được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch.

Tình trạng úng ngập trên địa bàn Hà Nội đã giảm rõ rệt

Trước thực trạng này, thành phố đã xác định xử lý úng ngập là 1 trong 5 "điểm nghẽn" cần ưu tiên giải quyết và triển khai 10 dự án đầu tư khẩn cấp, gồm 5 dự án hồ điều hòa và 5 dự án cải tạo hệ thống thoát nước nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước trước mùa mưa năm 2026.

Đến nay, các dự án giai đoạn I đã cơ bản hoàn thành và đưa vào vận hành và đưa vào sử dụng phục vụ tiêu thoát nước đã phát huy hiệu quả rõ rệt theo mục tiêu dự án đề ra như giảm số điểm ngập, thời gian ngập, độ sâu ngập, diện ngập…

Qua theo dõi, đánh giá các trận mưa vừa qua, trong đó có khu vực ghi nhận một số khu vực lượng mưa trên 100mm, nhiều điểm ngập đã được kiểm soát tốt hơn, thời gian rút nước giảm, năng lực vận hành của hệ thống được cải thiện rõ hơn. Ghi nhận khu vực Võ Chí Công, Ressco, Eco Home, Mỹ Đình ngập nhẹ khoảng 15-20cm và nước rút ngay trong khoảng 30 phút khi hết mưa; các điểm úng ngập khu vực Đại lộ Thăng Long, Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Ressco, Eco Home, Ciputra, An Khánh khả năng tiêu thoát nước được cải thiện; không phát sinh ngập hoặc chỉ ngập cục bộ trong thời gian ngắn. Trên địa bàn Thành phố không xuất hiện điểm ngập sâu và thời gian ngập kéo dài ảnh hưởng lớn đến giao thông qua các điểm ngập. (theo số liệu thống kê các năm trước đây thì với trận mưa có cường độ từ 70 ÷ 100mm/h sẽ xuất hiện 71 điểm úng ngập cục bộ, trong đó có khoảng 40 điểm trên các tuyến đường phố chính ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông).

Một số điểm còn úng ngập như: trận mưa sáng ngày 25/7 tại khu vực Nguyễn Gia Bồng; ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương; phố Phú Xá; phố Vĩnh Hưng; phố Đinh Tiên Hoàng Phùng Hưng; Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; Thái Hà, khu vực ngõ 165 Thái Hà; Nguyễn Đình Tứ, Lệ Mật… Sau khi mưa kết thúc khoảng 15-30 phút do mưa lớn vượt quá khả năng tiêu của hệ thống (30 phút lượng mưa 30-60mm); trận mưa ngày 27/7 tại khu vực dốc La Pho – Thụy Khuê, ngõ 42 Giang Văn Minh, trong đó, khu vực dốc La Pho - Thụy Khuê ngập sâu khoảng 20-25 cm, khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh thông với ngõ 100 Đội Cấn ngập sâu khoảng 35-40 cm nguyên nhân do ảnh hưởng của việc thi công tuyến cống hóa mương Thụy Khuê, mương Ngọc Hà.

Tiếp tục đầu tư để thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì công tác nạo vét, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm ngập trọng yếu và hoàn thiện quy trình vận hành các công trình mới sau mỗi trận mưa nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư. Đồng thời, thành phố xây dựng các phương án phân luồng giao thông tương ứng với từng cấp độ ngập để hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Sau hơn 4 tháng triển khai các dự án thoát nước khẩn cấp, nhiều điểm úng ngập từng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và đời sống người dân đã được kiểm soát tốt hơn.

Về lâu dài, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ 12 dự án thoát nước theo quy hoạch, ưu tiên các công trình đầu mối, hồ điều hòa và trạm bơm tại các lưu vực trọng điểm. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng nghiên cứu áp dụng mô hình "Thành phố bọt biển", kết hợp các giải pháp giữ nước, thấm nước và tái sử dụng nước mưa nhằm nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững.

Các giải pháp trước mắt và lâu dài được kỳ vọng sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước của Thủ đô, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra, đồng thời nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.