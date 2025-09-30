Hà Nội huy động công nhân thoát nước ứng trực
Hàng trăm công nhân công ty thoát nước cùng máy bơm được huy động trên các tuyến phố ngập sâu ở Hà Nội để xử lý, bảo đảm giao thông thông suốt trong mưa lớn, trưa 30/9.
Trên đường Võ Chí Công, gần chục công nhân và máy hút ứng trực để bơm nước chống ngập cho tuyến đường huyết mạch từ Sân bay Nội Bài về trung tâm Thủ đô
Công nhân ứng trực trên đường Võ Chí Công. Ảnh: Phạm Chiểu
Chiếc taxi di chuyển qua đoạn ngập nước trên đường Võ Chí Công trong cơn mưa lớn. Ảnh: Phạm Chiểu
Các tuyến phố Hàm Nghi - Nguyễn Văn Giáp - Lưu Hữu Phước thuộc phường Từ Liêm ngập tới nửa mét, trong khi đó trận ngập hôm 26/8 khu vực này chỉ khoảng 20 - 30 cm. Nhiều xe chết máy phải dắt dọc đường. Anh Nam, sửa xe chục năm trên phố Nguyễn Văn Giáp, cho biết trong hai tiếng sáng nay đã nhận sửa 6 chiếc xe đều chết máy.
Người dân dắt xe chết máy trên phố Nguyễn Văn Giáp. Ảnh: Phạm Dự
Một tài xế giao hàng cố đi qua đoạn ngập sâu 60 cm trên phố Nguyễn Văn Giáp. Ảnh: Phạm Dự
Học sinh dắt xe qua đoạn ngập trên phố Hàm Nghi. Ảnh: Phạm Dự
Gần 11h trưa 30/9, trong mưa lớn, sân trường THPT Đại Mỗ (phường Tây Mỗ) ngập sâu, học sinh phải xắn quần lội nước ra về sau giờ tan học.
Học sinh tan trường trong cơn mưa lớn. Ảnh: Hoàng Giang
Nhiều em đi bộ, xắn quần lội nước về. Ảnh: Hoàng Giang
Những trận mưa rào cách nhau 10-15 phút tiếp tục đổ xuống khiến người đi đường chật vật qua những đoạn nước sâu. Một số khu vực giao thông hỗn loạn. Phố Mai Dịch nhiều đoạn ngập sâu 30 -50 cm, người đi xe đạp, xe máy chật vật tìm đường về nhà trong mưa lớn.
Người dân nép vào lề đường phía dưới đường sắt metro để tránh cơn mưa và tìm lối di chuyển. Ảnh: Phạm Chiểu
Người đi xe đạp di chuyển trên phố Mai Dịch. Ảnh: Phạm Chiểu
Xe di chuyển qua đoạn ngập trên phố Mai Dịch. Ảnh: Phạm Chiểu
Giao thông một số khu vực hỗn loạn trong mưa lớn. Ảnh: Phạm Chiểu
Cầu vượt Mai Dịch - nút giao đường Hồ Tùng Mậu, Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy, Phạm Hùng có mật độ giao thông lớn. Khu vực này mênh mông nước, ngập quá nửa bánh xe khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Cảnh sát giao thông cấm đường theo hướng Phạm Văn Đồng đi bến xe Mỹ Đình.
Nút giao Mai Dịch nước ngập gần lút bánh xe ôtô. Ảnh: Phạm Chiểu
Người dân "rẽ sóng" lưu thông từ hướng Phạm Hùng về Xuân Thủy. Ảnh: Phạm Chiểu
Xe cộ lưu thông qua nút giao Mai Dịch trong biển nước. Video: Lộc Chung
Người dân vất vả dắt xe qua dòng nước. Video: Huy Mạnh
Tại một số điểm ngập sâu, nhiều người dân thuê xe kéo phương tiện đi qua với giá 50.000 đồng mỗi chuyến.
Khu vực sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội ngập nghiêm trọng. Video: Lộc Chung
Biển cảnh báo đường ngập nước gần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Việt An
Người dân đi trong biển nước. Ảnh: Việt An
Các gian hàng gần sân vận động đổ sập vì mưa gió. Ảnh: Việt An
Một số hầm chui số 5, 6 trên Đại lộ Thăng Long (Km9) cũng ghi nhận úng ngập, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.
Đường Châu Văn Liêm cũng ngập cả hai chiều gây ùn tắc hướng từ đại lộ Thăng Long đi vào nội đô.
Đường Châu Văn Liêm ngập nặng, các xe phải đi vào rìa giải phân cách. Ảnh: Việt An
Phố Hòe Thị (xã Xuân Phương) và khu đô thị Nam An Khánh (huyện Hoài Đức) bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân.
Phố Hòe Thị, xã Xuân Phương, Hà Nội nước ngập hết bánh xe máy. Ảnh:Viết Tuân
Chị Phạm Thị Thu Oanh, giáo viên một trường học ở Nam An Khánh tay cầm ô, chân lội nước, cho biết nhiều phương tiện chết máy, người dân phải lội bộ. "Lần ngập này đỡ hơn lần trước, nhưng tôi vẫn phải ra khu vực sâu để đón học sinh, từ 7h30 đến giờ chưa xong", chị nói.
Nước tràn vào nhà dân ở khu đô thị Nam An Khánh: Ảnh:Hoàng Giang
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 10, trên địa bàn có mưa từ đêm 29/9 đến sáng 30/9, trong đó một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn trong 24 giờ qua.
Cụ thể, xã Xuân Mai 198 mm, phường Tây Mỗ 169 mm, phường Phú Lương 118 mm, phường Ô Chợ Dừa 104 mm, xã Vĩnh Thanh 99 mm. Hiện đơn vị đang vận hành các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1, 2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ để hạ mực nước; riêng trạm Yên Sở đang chạy 5/20 bơm nhằm giảm áp lực cho hệ thống.
Người dân đi trên đường Chiến Thắng, phường Hà Đông. Ảnh:Hoàng Giang
Từ tối 29/9, mưa lớn và thủy điện Đồng Sung xả lũ với lưu lượng 2.600 m3/s khiến nước sông Thao dâng nhanh. Tại thượng nguồnLào Cai, dòng nước đổ về hạ lưu Yên Bái cũ gây ngập diện rộng. Lúc 1h, mực nước sông Thao tại Yên Bái ở mức 33,68 m, cao hơn báo động ba 1,68 m, dự báo đến 7h vượt báo động ba 2,7 m. Nước đã tràn vào khu dân cư, nhiều điểm ngập sâu một mét. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã di tản nhiều người dân tới nơi an toàn.
Phường Yên Bái ngập hết tầng 1, chiếc xe tải chở đồ giữa đường bị ngập đến nóc. Ảnh:Yên Bái
Chị Tuyết ở phường Yên Bái cho biết chỉ trong một giờ, đường phố đang khô đã bị ngập hơn một mét, nước tràn vào trong nhà dân. Điện sau đó mất đột ngột khiến nhiều gia đình không kịp sạc dự phòng, thiết bị hết pin, thực phẩm trong tủ lạnh hư hỏng. "Tối qua bố mẹ tôi vừa chuẩn bị đi ngủ, chưa kịp sạc điện thoại thì nước đã tràn vào. Những lần trước còn kịp tích trữ đồ ăn trong tủ đông, lần này trở tay không kịp", chị nói.
Nhiều gia đình vội vàng sơ tán, có nhà thuê xe tải chở đồ ra ngoài nhưng vừa ra đến giữa đường thì nước ập tới, dâng cao đến nóc xe. Theo người dân địa phương, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở Lào Cai, Sa Pa, nước sông Hồng dồn mạnh về hạ lưu. Mực nước hiện "đã vượt cả trận lũ năm 2008 và bão Yagi".
Lũ gây ngập nhiều nơi ở thành phố Yên Bái cũ. Ảnh:Yên Bái
Hệ thống thủy điện trên sông Chảy cũng đồng loạt xả lũ: Bảo Nhai bậc 2 xả 817 m3/s, Nậm Lúc hơn 1.000 m3/s, Vĩnh Hà hơn 1.150 m3/s, Phúc Long 1.600-2.600 m3/s, Thác Bà hơn 330 m3/s.
Tại Bắc Ninh, nhiều xã như Tuấn Đạo, An Lạc, Yên Định ngập sâu, khoảng 100 hộ dân ở Tuấn Đạo đã được sơ tán trong đêm. Nhiều tuyến đường ngập, cơ quan chức năng phải đặt biển cảnh báo, hạn chế lưu thông.
Cao Bằng cũng chịu ảnh hưởng khi nước sông Bằng Giang và Hiến dâng cao, tràn vào phường Thục Phán, Tân Giang, Nùng Trí Cao cùng nhiều xã như Bảo Lạc, Đông Khê, Quảng Uyên. Người dân phải lên nơi cao lánh nạn, một số tuyến quốc lộ 4A và đường nội tỉnh bị chia cắt.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thủy điện Tuyên Quang đang mở ba cửa xả với lưu lượng gần 2.500 m3/s, thủy điện Hòa Bình mở hai cửa, xả 5.500 m3/s.
TP Cao Bằng sáng 30/9. Ảnh:Khương Đặng
Dưới tác động của hoàn lưu bão Bualoi, mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi. Trong 8 giờ, lượng mưa đo được tại Hòa Thuận (Cao Bằng) 125 mm, Tiên Nguyên (Tuyên Quang) 133 mm, Trung Tâm 1 (Lào Cai) 161 mm, Hương Nhượng 2 (Phú Thọ) 118 mm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo hôm nay Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có mưa 40-80 mm, cục bộ trên 150 mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa 20-50 mm, có điểm trên 100 mm. Nguy cơ mưa lớn trên 100 mm chỉ trong ba giờ.
Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao, Mã tiếp tục vượt báo động ba; sông Cả vượt báo động hai. Các sông khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh tiếp tục lên, có nơi chạm báo động ba.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 3 được cảnh báo cho hàng chục xã, phường tại Lào Cai, Yên Bái cũ, Bắc Hà, Mường Khương. Nhà chức trách khuyến cáo người dân không đi qua vùng ngập sâu, tuân thủ hướng dẫn di dời để đảm bảo an toàn.
