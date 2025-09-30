Hà Nội huy động công nhân thoát nước ứng trực

Nhiều nơi ở Lào Cai ngập 2 mét

Từ tối 29/9, mưa lớn và thủy điện Đồng Sung xả lũ với lưu lượng 2.600 m3/s khiến nước sông Thao dâng nhanh. Tại thượng nguồnLào Cai, dòng nước đổ về hạ lưu Yên Bái cũ gây ngập diện rộng. Lúc 1h, mực nước sông Thao tại Yên Bái ở mức 33,68 m, cao hơn báo động ba 1,68 m, dự báo đến 7h vượt báo động ba 2,7 m. Nước đã tràn vào khu dân cư, nhiều điểm ngập sâu một mét. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã di tản nhiều người dân tới nơi an toàn.

Phường Yên Bái ngập hết tầng 1, chiếc xe tải chở đồ giữa đường bị ngập đến nóc. Ảnh:Yên Bái

Chị Tuyết ở phường Yên Bái cho biết chỉ trong một giờ, đường phố đang khô đã bị ngập hơn một mét, nước tràn vào trong nhà dân. Điện sau đó mất đột ngột khiến nhiều gia đình không kịp sạc dự phòng, thiết bị hết pin, thực phẩm trong tủ lạnh hư hỏng. "Tối qua bố mẹ tôi vừa chuẩn bị đi ngủ, chưa kịp sạc điện thoại thì nước đã tràn vào. Những lần trước còn kịp tích trữ đồ ăn trong tủ đông, lần này trở tay không kịp", chị nói.

Nhiều gia đình vội vàng sơ tán, có nhà thuê xe tải chở đồ ra ngoài nhưng vừa ra đến giữa đường thì nước ập tới, dâng cao đến nóc xe. Theo người dân địa phương, mưa lớn vẫn tiếp diễn ở Lào Cai, Sa Pa, nước sông Hồng dồn mạnh về hạ lưu. Mực nước hiện "đã vượt cả trận lũ năm 2008 và bão Yagi".

Lũ gây ngập nhiều nơi ở thành phố Yên Bái cũ. Ảnh:Yên Bái

Hệ thống thủy điện trên sông Chảy cũng đồng loạt xả lũ: Bảo Nhai bậc 2 xả 817 m3/s, Nậm Lúc hơn 1.000 m3/s, Vĩnh Hà hơn 1.150 m3/s, Phúc Long 1.600-2.600 m3/s, Thác Bà hơn 330 m3/s.