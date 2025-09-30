Ukraine, Hungary khẩu chiến liên quan cáo buộc UAV xâm nhập không phận

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 29-9 nói Ukraine “không phải là một quốc gia có chủ quyền”, khi phản hồi cáo buộc từ Kiev rằng máy bay không người lái (UAV) của Hungary đã xâm nhập không phận Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt giữa hai nước nhiều ngày qua.

“Ukraine không có chiến tranh với Hungary, mà là với Nga. Họ nên quan tâm đến những chiếc UAV ở biên giới phía đông của mình” - ông Orban nói trên một chương trình tọa đàm chính trị ở Budapest.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Tôi tin các bộ trưởng của mình, nhưng giả sử UAV có bay lấn vài m đi chăng nữa thì sao? Ukraine không phải quốc gia độc lập, không có chủ quyền. Ukraine sống nhờ nguồn tài chính của chúng ta, phương Tây cung cấp tiền và vũ khí” - Thủ tướng Orban nói thêm.

“Ukraine không nên cư xử như thể mình là một quốc gia có chủ quyền” - thủ tướng Hungary nhấn mạnh.

Theo ông Orban, Ukraine đã mất một phần năm lãnh thổ trong cuộc chiến với Nga và “đó là dấu chấm hết cho chủ quyền”. Hiện Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và một phần vùng Donbass (miền đông Ukraine).

Phản ứng trước phát biểu trên, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha nói Thủ tướng Hungary “vẫn bị mê hoặc bởi tuyên truyền của Nga”.

“Chúng tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe quan điểm của ông về chủ quyền và độc lập khi nào Hungary thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga, điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đối tác châu Âu đã nhiều lần nhấn mạnh" - ông Sybiha viết.

Trước đó, hôm 26-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói những UAV xâm nhập không phận Ukraine có thể đã xuất phát từ Hungary nhằm khảo sát tiềm năng công nghiệp ở khu vực biên giới phía tây.

Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto lập tức bác bỏ cáo buộc xâm nhập không phận.

Căng thẳng càng gia tăng khi ngày 29-9, Budapest thông báo chặn quyền truy cập 12 trang tin Ukraine, sau khi Kiev áp dụng biện pháp tương tự.

Đầu tháng này, theo yêu cầu của cơ quan an ninh, Ukraine đã phong tỏa nhiều trang web bị cho là có quan điểm thân Nga, trong đó có 8 cổng tin bằng tiếng Hungary, gồm cả origo.hu - một trang tin lớn ủng hộ chính phủ Hungary.