Những đặc điểm hiếm gặp ở bão số 10

Sóng cao, nước dâng do bão kéo dài từ Huế ra đến Hải Phòng

Bão số 10 với cường độ cấp 11-12 khi đi vào ven biển Quảng Bình-Hà Tĩnh đã gây gió mạnh, sóng lớn và nước dâng do bão trên một dải ven biển rất dài từ Huế tới Hải Phòng.

Số liệu quan trắc ghi nhận tại vùng biển ngoài khơi Hà Tĩnh-Quảng Bình sóng cao 6-8m. Tại vùng biển ven bờ từ Nghệ An -Hải Phòng, độ cao sóng quan trắc được từ 2-5m, trong đó trạm Hòn Ngư quan trắc sóng 4-5m trong sáng sớm ngày hôm nay.

Bão đã gây nước dâng từ 0,5-1,6 m cho ven biển từ Nghệ An -Hải Phòng, trong đó tại trạm hòn Ngư ghi nhận nước dâng 1,6m, Sầm Sơn 1,1m và Hòn Dấu 0,7m.

Mặc dù tâm bão đi vào bờ (đêm ngày 28) là thời điểm thủy triều thấp, tuy nhiên, do nước dâng và sóng trong bão duy trì cao tới sáng ngày 29, đây là thời điểm đỉnh triều (triều cường tại khu vực) nên nước dâng do bão kết hợp với sóng lớn và triều cường đã tạo mực nước vượt cao trình đê, gây ngập tại nhiều khu vực trũng, đường giao thông ven biển, như tại Cửa Lò (Nghệ An), Sầm Sơn (Thanh Hoá).

Tốc độ di chuyển nhanh, quần thảo đất liền rất lâu

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) là cơn bão mạnh, với một số đặc điểm hiếm thấy: Tốc độ di chuyển rất nhanh trung bình lên tới 30-35km/h (nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường).

Thời gian lưu bão trên đất liền kéo dài các tỉnh Nghệ An-Bắc Quảng Trị kéo dài ít thấy (từ khoảng 22-23 giờ ngày 28/9 bão đi vào đất liền Nghệ An-Bắc Quảng Trị, đến 10 giờ ngày 29/9 vẫn duy trì cường độ bão) lên tới trên 12 tiếng. Hoàn lưu bão gây mưa lớn toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa trở vào đến Tp.Huế (có nơi mưa trên 500mm).

Hoàn lưu gió bão mạnh từ cấp 6 trở lên trải dài 11/21 tỉnh ven biển, trong đó khu vực có gió mạnh từ cấp 8 trải dài suốt từ Ninh Bình đến Quảng Trị, khu vực Nam Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị là vùng tâm bão ảnh hưởng cũng là vùng gió mạnh nhất, phổ biến cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Xuất hiện lũ lớn trên nhiều sông (hầu hết các sông vượt mức báo động 3) Kiến Giang (Quảng Trị), thượng lưu sông Chu, sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An), Ngàn Phố (Hà Tĩnh ) đã vượt BĐ3; các sông khác từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ở trên BĐ1 đến trên BĐ2.

Nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét xảy ra tại hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa-Tp.Huế nhất là khu vực Thanh Hóa-Hà Tĩnh.

"Đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, khốc liệt, xảy ra gần như đồng thời các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm (bão rất mạnh, lũ lớn, đặc biệt lớn; lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt xảy ra trên diện rộng); tác động, ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội, thiết chế hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du và miền núi", ông Mai Văn Khiêm nhận định.