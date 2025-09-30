Mỹ có thể biến oanh tạc cơ tàng hình B-21 thành “sát thủ trên không” đối phó Trung Quốc

Oanh tạc cơ B-21 có thiết kế tương tự B-2 nhưng nhỏ hơn và cơ động hơn. Ảnh: Military Watch.

Theo tạp chí Military Watch, không quân Mỹ gần đây đánh giá các tiêm kích F-35 hay F-47 (trong tương lai) có nhược điểm khi cần tấn công mục tiêu ở khoảng cách rất xa. Đó là vì khoang vũ khí nhỏ và tầm hoạt động giới hạn. Trong môi trường tác chiến ở Thái Bình Dương với phạm vi rất rộng, nhược điểm này có thể khiến Mỹ gặp bất lợi trước Trung Quốc.

Do đó, không quân Mỹ muốn tận dụng oanh tạc cơ tàng hình B-21, cải tiến một số máy bay thành biến thể chuyên cho mục đích không chiến. Các tiêm kích tàng hình như F-35 hay F-47 khi đó sẽ đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, phát hiện và chỉ thị mục tiêu từ xa còn các oanh tạc cơ B-21 sẽ trực tiếp phóng tên lửa.

B-21 có thể đảm nhận thêm vai trò không chiến nhờ năng lực vượt trội, khả năng mang theo số lượng vũ khí lớn. Ảnh: Military Watch.

Chương trình chế tạo B-21 vốn bị trì hoãn nhiều năm hiện mới ở giai đoạn thử nghiệm vũ khí và hệ thống tác chiến. Các máy bay đầu tiên dự kiến sẽ được không quân Mỹ đưa vào biên chế trước năm 2030.

Máy bay tàng hình cỡ lớn này ban đầu chỉ có năng lực phòng vệ hạn chế khi giao chiến trên không. Tuy nhiên, nếu dùng khung thân B-21 để phát triển biến thể chuyên tác chiến không đối không, không quân Mỹ sẽ tận dụng được lợi thế quy mô sản xuất, giảm chi phí bảo dưỡng và chuẩn hóa hệ thống.

Điểm yếu truyền thống của các dòng oanh tạc cơ là kích thước lớn, khả năng cơ động kém, dễ bị đối phương tấn công nên ít khi được tính đến trong vai trò không chiến. Nhưng mức độ tàng hình thế hệ mới của B-21 có thể giúp nó sống sót tốt hơn trong các trận đánh ngoài tầm nhìn, không quân Mỹ đánh giá. B-21 cũng có kích thước nhỏ hơn nhiều, cơ động hơn các oanh tạc cơ B-2.

Trong khi Mỹ đang gặp khó với dự án phát triển tiêm kích thế hệ 6, Trung Quốc đã sản xuất các nguyên mẫu đầu tiên. Ảnh: Military Watch.

Với tải trọng vũ khí lớn, B-21 có thể mang số lượng tên lửa nhiều hơn vài phi đội F-35 cộng lại, trong khi tầm bay xa giúp hoạt động khắp Thái Bình Dương mà không cần phụ thuộc vào máy bay tiếp dầu trên không. Đây là lợi thế đáng kể, bởi tiêm kích phương Tây thường có tầm hoạt động ngắn hơn so với máy bay chiến đấu của Trung Quốc, theo Military Watch.

Nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết ý tưởng được thảo luận trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột với Trung Quốc ở Đông Á và Thái Bình Dương, nơi không quân Mỹ có thể phải đối mặt với các phi đội tiêm kích thế hệ 5 đông đảo, ngang tầm F-35.

Biến oanh tạc cơ B-21 thành “sát thủ trên không” cũng giúp không quân Mỹ có thêm lựa chọn không chiến, trong bối cảnh chương trình phát triển tiêm kích thế hệ thứ 6 F-47 đang tụt lại so với các đối thủ, còn nỗ lực khắc phục các vấn đề tồn tại của F-35 vẫn gặp nhiều khó khăn.