Hà Nội họp xem xét thông qua siêu dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề). Một trong những nội dung được xem xét tại kỳ họp là phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố.

Theo tờ trình của UBND thành phố, dự án được triển khai trên địa bàn 16 xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng.

Quy mô sử dụng đất dự án khoảng 11.418 ha, với các cấu phần chính gồm: Trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; hạ tầng kỹ thuật và đất khác.

Tổng mức đầu tư dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khoảng 736.963 tỷ đồng.

Nhóm 1: Các dự án đầu tư tuyến giao thông, trong đó nổi bật nhất xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê Hữu Hồng khoảng 45,35 km và trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng khoảng 35 km.

Nhóm 2: Gồm các dự án đầu tư công viên, như cụm công viên tại bãi sông Tráng Việt (thuộc xã Mê Linh, xã Thiên Lộc); cụm công viên tại bãi sông Tàm Xá thuộc (xã Thiên Lộc, xã Vĩnh Thanh, xã Đông Anh; cụm công viên tại bãi sông Ngọc Thụy (phường Bồ Đề)...

Nhóm 3: Các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông, gồm kè và chỉnh trị bờ Tả sông Hồng, kè và chỉnh trị bờ Hữu sông Hồng.

Nhóm 4: Các dự án đầu tư khu đô thị định cư- tái thiết, gồm khu đô thị định cư tại phường Long Biên; khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam; khu tái thiết đô thị làng nghề tại xã Bát Tràng.

Nhóm 5: Gồm các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Dự kiến, dự án được triển khai giai đoạn 2026 - 2038. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình, hạ tầng chính của dự án, gồm: Trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; kè và chỉnh trị lòng, bờ sông hai bên sông; công viên công cộng phường Phú Thượng; công viên tại bãi sông phường Hồng Hà; khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam; khu đô thị định cư tại phường Long Biên; dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Giai đoạn 2030 - 2038 sẽ hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

Loại hợp đồng dự án PPP: Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) thanh toán bằng quỹ đất.

Quỹ đất đối ứng dự kiến bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với diện tích khoảng 2.655,8 ha. Quỹ đất còn lại sẽ rà soát xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến xác định thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn thành phố.

Dự án do Liên danh Công ty cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư.