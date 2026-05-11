Hà Nội có thêm 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Sáng 11/5, với đa số đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP thông qua bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo đó, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ông Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở NN&MT được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1971, quê quán xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình.

Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại quận Tây Hồ như: Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch UBND quận, Bí thư Quận ủy Tây Hồ, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ.

Sau đó, ông giữ các chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Từ tháng 11/2025 đến nay, ông Đỗ Anh Tuấn giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Anh Tuấn và Bùi Duy Cường được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường sinh năm 1973, quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Từ năm 1997 đến năm 2005, ông Cường là chuyên viên Công ty kinh doanh Nhà số 2 (Sở Nhà đất Hà Nội).

Từ năm 2005 đến năm 2017, ông Cường trải qua các chức vụ chuyên viên, lãnh đạo phòng, Chi cục trưởng tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội (sau đó là Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội).

Từ tháng 5/2017 đến tháng 10/2022, ông Cường lần lượt giữa các chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội rồi Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2025, ông là Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026, ông Cường là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn.

Từ tháng 2/2026 đến tháng 5/2026, ông Cường giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Hiện lãnh đạo UBND TP Hà Nội gồm Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố gồm: Dương Đức Tuấn, Nguyễn Xuân Lưu, Đỗ Anh Tuấn, Bùi Duy Cường, Vũ Thu Hà, Trương Việt Dũng.