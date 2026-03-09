Hà Nội: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng có thể gấp đôi quy định

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng và thành lập tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, TP Hà Nội đồng ý về mặt nguyên tắc triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư độc lập trong phạm vi ranh giới dự án, thực hiện theo Nghị quyết 258/2025/NQ-QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội. Sở Tài chính được giao chủ trì, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai theo đúng quy định.

Mô phỏng dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Nghị quyết 258/2025/NQ-QH15 cho phép Hà Nội áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án đầu tư cần triển khai ngay theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đáng chú ý, HĐND TP Hà Nội được quyết định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng cao gấp hai lần so với quy định hiện hành.

UBND TP Hà Nội đồng thời giao UBND các xã, phường nằm trong phạm vi dự án gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng căn cứ phạm vi ranh giới sơ bộ để chuẩn bị, tổ chức triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập.

Các địa phương có trách nhiệm chủ trì thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ và tuân thủ quy định pháp luật.

Tuyến đại lộ kéo dài dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường của Hà Nội.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 29 cuối năm 2025, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thống nhất nguyên tắc và chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô khoảng 11.000 ha, bao gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên, cảnh quan và khu vui chơi giải trí khoảng 3.300 ha; cùng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết đô thị.

Dự án được chia thành bốn dự án thành phần độc lập. Hai dự án đầu triển khai tại tả ngạn và hữu ngạn sông Hồng, gồm trục giao thông, công viên cảnh quan và các khu tái thiết đô thị. Dự án thành phần thứ ba là tuyến metro đi ngầm dài khoảng 45 km dọc hữu ngạn sông Hồng, kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị của Hà Nội. Dự án còn lại là các khu đô thị tái định cư, bố trí tại chỗ hoặc tại các quỹ đất đối ứng.

Tuyến đại lộ kéo dài dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa bàn 19 xã, phường của thành phố. Theo khảo sát sơ bộ, khoảng 50.000 hộ dân, tương đương 200.000 người, sẽ bị ảnh hưởng và cần bố trí lại nơi ở, học tập, sản xuất kinh doanh.

Tổng mức đầu tư dự kiến của toàn bộ dự án khoảng 855.000 tỷ đồng, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng – đô thị lớn nhất Hà Nội trong nhiều thập niên, kỳ vọng tạo trục phát triển mới dọc sông Hồng.